A previsão inicial é de que as obras durem seis meses. - Foto: Google Maps.

Publicado 27/08/2021 16:10 | Atualizado 27/08/2021 16:12

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, lança no próximo domingo (29), às 15h, as obras de infraestrutura do Parque Porto Seguro, próximo ao Parque Imperial e Residencial Santo Antônio. O acesso ao bairro é pela margem direita da RJ-216 no sentido Campos-Farol. O evento será realizado na Rua José Geraldo Bussade Assed e vai seguir todos os protocolos de prevenção à Covid-19, como uso da máscara, distanciamento social e uso de álcool para higienização das mãos.

A partir do lançamento da obra, que será realizada pela MGE Empreendimentos e Serviços Ltda, vencedora da licitação, começa a ser preparado o canteiro de obras. A previsão inicial é de que as obras durem seis meses. O trabalho inclui obras de drenagem, pavimentação e urbanização do bairro. “Há anos, os moradores desse bairro reclamam das péssimas condições do Parque Porto Seguro. Vamos recuperar o bairro e oferecer melhorias para os moradores, além de valorizar o bairro”, afirma o prefeito Wladimir Garotinho.

Receberão as intervenções as ruas Projetada D, Doutor Oswaldo Menezes Póvoa e Doutor José Geraldo B. Assis. As obras serão realizadas graças ao empenho do prefeito Wladimir Garotinho, que conseguiu recuperar o recurso do Governo Federal, que estava disponível na Caixa Econômica, a favor da Prefeitura, mas não foi aplicado pela gestão anterior, tendo ficado retido.

- O fato do prefeito ter sido um parlamentar atuante e com bom relacionamento na Câmara dos Deputados entre 2019 e 2020, ele conseguiu, já como prefeito, fazer gestão política em Brasília e, com apoio da deputada Clarissa Garotinho, e dos senadores Romário e Carlos Campinho, conseguiu a liberação da verba federal que será muito bem aplicada em um dos bairros que necessitam de melhoria na sua infraestrutura – informa o secretário Jorge William Cabral.