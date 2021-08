O Termo de Cooperação com a GCM foi firmado no último dia 19 e o anúncio do projeto foi feito nesta quarta-feira (25), Dia Laranja. - Foto: Divulgação.

Publicado 27/08/2021 16:23

CAMPOS - A Subsecretaria de Políticas para Mulheres de Campos dos Goytacazes, junto a Guarda Civil Municipal (GCM), está lançando o Projeto Ronda Maria da Penha, um importante passo na luta pela defesa e garantias constitucionais das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Segundo a subsecretária, Josiane Viana, o projeto será realizado por servidores da GCM e proporcionará o policiamento comunitário, visando garantir a efetividade da Lei Maria da Penha.

O Termo de Cooperação com a GCM foi firmado no último dia 19 e o anúncio do projeto foi feito nesta quarta-feira (25), Dia Laranja, marcado mensalmente na mesma data. Esta semana, também, está sendo realizada em Campos a Semana de Combate ao Feminicídio dentro da programação do Programa Agosto Lilás.

“O projeto estará integrando ações no enfrentamento à violência contra as mulheres e estabelecendo relação direta com a comunidade, assegurando o acompanhamento e atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, além de compromissos pactuados no termo de adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de 2011”, explica a subsecretária.

Aos agentes da GCM, serão oferecidos cursos de qualificação, capacitação e da humanização do atendimento às mulheres em situação de violência pelos órgãos promotores e executores na esfera municipal.

Além da Guarda Civil Municipal e da Subsecretaria Municipal de Políticas para Mulheres, estarão engajados o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Casa da Mulher Benta Pereira e Centro Especializado a Mulher (Ceam).

“Essa é mais uma vitória das mulheres de Campos. O projeto será mais um equipamento na rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. A Guarda receberá capacitação para atender às mulheres que estão precisando de apoio porque passam pelo ciclo da violência, reforçando o trabalho da parceira Patrulha Maria da Penha, do 8º BPM, que atende de forma regional. Vamos focar na prevenção e, com isso, todos nós vamos ganhar”, disse Josiane.