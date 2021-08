O médico Paulo Hirano será o novo secretário de Saúde de Campos, substituindo Adelsir Barreto que estava no cargo desde o início do governo de Wladimir Garotinho. - Foto: Divulgação.

Publicado 27/08/2021 16:33 | Atualizado 27/08/2021 16:52

CAMPOS - O médico Paulo Hirano será o novo secretário de Saúde de Campos, substituindo Adelsir Barreto que estava no cargo desde o início do governo de Wladimir Garotinho. De acordo com as primeiras informações, a nomeação de Hirano deve ser publicada nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial.

Paulo Hirano foi secretário municipal de Saúde durante os dois mandatos de Rosinha Garotinho como prefeita de Campos, de 2009 a 2016.Escolhido para atuar na área da Saúde desde que foi montada a equipe de transição da atual gestão, Hirano já atuava como subsecretário.

Com a mudança, que deve ser publicada ainda nesta sexta, em edição suplementar do Diário Oficial, o atual secretário, Adelsir Barreto, continuará na presidência da Fundação Municipal de Saúde.