Pouca adesão da população e da classe política marcou visita de Freixo a região Norte Fluminense. Foto: Divulgação.

Publicado 28/08/2021 19:58 | Atualizado 28/08/2021 23:44

CAMPOS - A visita do deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) aos municípios de Campos dos Goytacazes, Macaé e Rio das Ostras foi marcada por discursos sindicalistas e pela ausência de representantes dos governos municipais, que recusaram os convites do parlamentar para sua agenda de pré-campanha ao governo do estado.



Em Campos, onde esteve nesta sexta-feira (27), nem o prefeito Wladimir Garotinho, nem os vereadores da cidade fizeram questão de encontrar o deputado, que levou consigo o vereador petista e ex-senador Lindbergh Farias, em sua passagem pela região.



Lá, Freixo foi ignorado e entrevistado apenas por um órgão de imprensa regional. Em uma reunião à noite para pouquíssimas pessoas, ele falou com representantes de movimentos sociais na sede do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), no Centro da cidade. O mesmo ocorreu em Macaé, onde o deputado discursou na manhã deste sábado (28), para uma plateia de sindicalistas, desta vez na sede do Sindipetro-NF da Capital do Petróleo.



A assessoria de Freixo chegou a divulgar em sua agenda, que ele almoçaria com o prefeito de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania), informação que foi negada pela prefeitura, e mais tarde, retirada da agenda do parlamentar. Vale destacar que os prefeitos de Macaé, e de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), estavam, neste sábado, acompanhando o ministro de Minais e Energia, Bento Albuquerque, que visitou as duas cidades para falar sobre o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos (Promar)



Depois de passar despercebido pelas duas cidades, Freixo ainda tentou emplacar visitando Rio das Ostras, na Região dos Lagos, na tarde deste sábado, onde pela terceira vez em menos de 24 horas, foi ignorado pelo Executivo e Legislativo municipal.

Aliás, Freixo parece não conhecer Rio das Ostras, pois não soube falar sobre a cidade. Questionado sobre as carências do município, ele citou a violência como foco, assunto que ele leva como pauta principal de seus discursos. Na região, seu já conhecido discurso contra o ódio, foi marcado pela impetuosidade. Apático, o deputado não agregou, nem conseguiu alianças.