O prefeito Wladimir Garotinho acompanhou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, junto com o prefeito de Macaé, Welberth Rezende e o deputado Christino Áureo, em visita à plataforma Pampo, na Bacia de Campos. - Foto: Divulgação.

Publicado 28/08/2021 21:26 | Atualizado 28/08/2021 21:28

CAMPOS - Após lançamento do Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos (Promar), em Campos, o prefeito Wladimir Garotinho acompanhou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em visita à plataforma Pampo, na Bacia de Campos. Na tarde deste sábado (28), eles serão recebidos na Usina Termelétrica Marlim Azul, em Macaé.

Em julho de 2020, a Petrobras concluiu a venda do polo Pampo e Enchova, englobando 10 campos em águas rasas na Bacia de Campos, para a Trident Energy do Brasil, que passou a ser operadora dos ativos com 100% de participação. O valor do negócio foi cerca de R$ 1 bilhão.

Estes campos foram descobertos na década de 70 e produziam cerca de 25 mil barris de petróleo por dia antes da cessão dos direitos para Trident. A produção se mantém estável até hoje, entretanto o planejamento da Trident é instalar em 2023 uma nova unidade de produção no polo Pampo e Enchova, com capacidade de produção de 55 mil barris de petróleo por dia.

UTE MARLIM AZUL - Localizada em Macaé, a Usina Marlim Azul é um projeto vencedor do leilão de energia de 2017 e operará com gás do pré-sal brasileiro, com um dos Custos Variáveis Unitários (CVU) mais competitivos entre as usinas a gás. O projeto será 50,1% do Pátria Investimentos, 29,9% do Grupo Shell e 20% da Mitsubishi Hitachi Power Systems. A Joint-Venture investirá US$ 700 milhões na construção da termelétrica, que terá a Shell Brasil como fornecedora de gás natural para a planta.

A comercialização da energia gerada será tanto no mercado cativo, através do leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em dezembro de 2017, como no ambiente de Contratação Livre de Energia (ACL), através da Shell Energy Brasil S.A. A UTE Marlim Azul tem expectativa de despacho de mais de 80%, o que permitirá complementar a intermitência da geração renovável com a exploração das reservas de gás natural do pré-sal. A previsão de entrada em operação é em 2023. No pico da construção da planta, o número de empregos diretos criados poderá chegar a 1.500 postos de trabalho.