PM apreende anabolizantes e R$7.650, em espécie em Campos. - Foto: Divulgação/PM.

PM apreende anabolizantes e R$7.650, em espécie em Campos.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 30/08/2021 15:12

CAMPOS - Uma grande quantidade de anabolizante e dinheiro foi apreendida pela Polícia Militar (PM), dentro de um carro na manhã desta segunda-feira (30), no bairro Parque Tropical, em Campos dos Goytacazes. No total foram apreendidos um frasco com 100 comprimidos de Stanozolol de 10mg e uma caixa contendo 10 ampolas de Sustanon 250mg.

Durante a ação também foram encontrados R$7.650, em espécie. Os dois medicamentos apreendidos são esteroides anabolizantes sintéticos que são muito utilizados para o ganho de massa muscular, queima de gordura e para reposição hormonal masculina, possuindo alto poder anabolizante.

Para a venda dessas substâncias é necessário receita médica, por se tratar de medicação com comercialização controlada pela ANVISA. O jovem motorista do carro, os anabolizantes e o dinheiro foram encaminhados para a 134ª Delegacia de Polícia, no Centro onde foi ouvido e liberado. Os anabolizantes foram encaminhados para a perícia técnica.