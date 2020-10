Por O Dia

No ano passado, o Colégio Adventista de Duque de Caxias realizou o Projeto Fios Solidários e, este ano, devido à pandemia do Coronavírus, a ação ganhou um nova versão, o Lenços Solidários, uma iniciativa criada pelo colégio para arrecadar lenços, que serão doados à mulheres com câncer. Segundo Milza Verônica Lopes, Orientadora Educacional e idealizadora do projeto, a campanha foi um grande sucesso. "Mais de 250 lenços foram doados entre os alunos, pais e professores no Drive-Thru da Criança Solidária", diz.

"Esse projeto visa a incentivar, estimular e desenvolver o valor da solidariedade em nossos alunos, levando-os a compreenderem a importância da empatia. Nós, do Colégio Adventista de Duque de Caxias, entendemos que o valor da solidariedade deve fazer parte da educação das crianças e o

nosso papel, como escola, é estimulá-las e fazê-las compreenderem que através de simples gestos, elas podem levar alegria para muitas pessoas e, assim, fazer a diferença de forma positiva na sociedade em que vivem. Foi emocionante a participação de cada aluno, pais e responsáveis e era nítida a alegria e amor transmitidos através das doações dos lenços", a professora Milza.

O pequenino João Michel Fernandes Carvalho, de apenas 4 anos, esbanjou todo seu charme chegando em alto estilo dirigindo o próprio carro, trazendo consigo a doação do lenço.

Bom exemplo

Dentre tantas doações, chamou atenção a da pequena Maria Luiza Coelho Alves, de 7 anos, que chegou com sua mãe, Fernanda Coelho Freitas, trazendo uma caixa cheia de lenços. Sua mãe havia passado por uma cirurgia e a pedido da filha que tanto queria poder ajudar e participar da ação, mesmo em período pós-operatório, reuniu e mobilizou toda a família para confeccionarem os lenços, pois trabalham no ramo de confecção.

"Meu esposo cortou tudo, minha sogra costurou, minha mãe passou. Embalei cada peça com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado e gostaria que todo mundo pudesse fazer esse pouquinho para ajudar. Um pouquinho que cada um ajuda já faz muita diferença", contou Fernanda Coelho Freitas.

A menina Maria Luiza emocionou a todos em seu relato: "ajudar o próximo é expressar o amor de Deus. Eu e a minha família adoramos ajudar o próximo, ajude também".