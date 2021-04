Por O Dia

Publicado 11/01/2021 00:00

A prefeitura de Nilópolis publicou no Diário Oficial do Município, nesta sexta-feira (8), a relação dos secretários e do Procurador Geral nomeados pelo prefeito Abraão David Neto, o Abraãozinho (PSD). Entre os nomeados, 11 estão ocupando o cargo pela primeira vez. Um deles, o secretário de Saúde Marco Aurelio Pereira, garantiu que a cidade vai seguir o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, que determina a prioridade a vacinação, na primeira fase, de idosos acima de 75 anos, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, pessoas em áreas críticas e moradores de rua.

Ao lado do prefeito Abraãozinho e da vice-prefeita Flávia Duarte, ele vistoriou, na quinta-feira (7), os postos de saúde nos bairros de Chatuba e Cabral para verificar as condições das unidades de saúde.