Publicado 11/11/2021 00:00

Antes de pensar em cruzar as fronteiras do estado em busca de um lugar bonito para curtir a natureza temos em nosso quintal, no interior do Rio, lugares que impressionam pela beleza natural. Na divisa entre Tanguá e Rio Bonito, bem pertinho e de fácil acesso para cariocas e fluminenses, fica a Cachoeira de Tomascar.

Turismo rural de primeira, a queda d'água pode ser um programa tanto para quem tem o espírito aventureiro ou aprecia passeios mais sossegados, com direito a banho de rio e o melhor da gastronomia local, com uma variedade de restaurantes especializados em comida da 'roça' em torno da cachoeira.

Com um mirante cinematográfico no percurso para a cachoeira, o visitante poderá se deleitar com muitas plantações e muitas árvores frutíferas. Tudo isso, a menos de 60 km do Rio de Janeiro.

O visitante tem a opção de preparar o próprio piquenique, montar barraca de camping ou utilizar os diversos restaurantes no local.

A prática de esportes é também muito realizada na Cachoeira de Tomascar: mountain bike, corridas e caminhadas são as modalidades mais praticadas. No entanto, há espaço para com foco em esportes mais radicais como trilhas pela floresta e até mesmo rapel.

O programa gratuito é um ótimo convite para as crianças, que costuma eleger o banho de cachoeira como a atividade número 1.

Nome de batismo:

A origem do nome da Cachoeira de Tomascar foi confirmada pelo pesquisador, músico e artesão, Dawson Nascimento: Tomaz Carr. A junção do nome e sobrenome do herdeiro da rica família dona de terras na região.

"O testamento é bem esclarecedor, pois nele, o próprio Tomaz Carr Ribeiro de Bustamante deixa as seguintes informações: Tomaz Carr Ribeiro de Bustamante, nascido no ano de 1733, batizado na capela da Fazenda de Itaóca em São Gonçalo, filho do desembargador e juiz do Fisco, Dr. Roberto Carr Ribeiro, natural de Portugal; e de Dona Maria Angélica de Sá Figueiredo, também natural de Portugal. No testamento as terras foram divididas entre os herdeiros de Tomaz Carr, que faleceu no dia 13 de Março de 1806.

De 1803 a 1818, as terras de Tomascar pertenciam à família de Tomaz Carr. A partir de 1818 elas foram dividas e vendidas para outros povoadores: as famílias Furtado de Mendonça, Rosa Figueiredo, Nunes da Rosa, Nunes da Rocha, Guimarães, José de Freitas, Moraes, Mesquita, entre outras.

Por volta de 1910, as terras que formam o atual centro urbano de Tomascar foram adquiridas por João Firmino de Moraes, junto com a sede da Fazenda Tomascar.