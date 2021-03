Fernando Mansur O DIA

Por Fernando Mansur

Publicado 28/03/2021 06:00

Pode haver melhor reconciliação do que aquela feita consigo mesmo? Certamente é uma alegria especial, uma dádiva merecidamente conseguida por esforço e determinação. Quantas vidas foram necessárias para que esse reencontro se desse?



Junto desta conquista, incluímos aqueles que nos são caros e de quem, por algum motivo, havíamos nos afastado. Não há mais razão para se perder tempo. Aquilo que não nos cabe, não é nosso dever. E, como cantou Erasmo Carlos, “proteção demais desprotege”.



Publicidade

Nunca é demais repetir a pergunta: Isso ainda me serve? Como uma roupa apertada, devemos descartar coisas, obrigações e sentimentos desusados. A vida é abundante de oportunidades e não é uma atitude inteligente cerceá-la. A corrente do rio não pede licença para passar, apenas segue seu curso, e nunca é o mesmo.

Não importa o barulho do mundo, procure refúgio na natureza e dentro de você, cultivando o estado de paz interior. Se o reino de Deus está dentro de nós, por que procurá-lo fora?



Publicidade

A partir de agora, as grandes e melhores informações deverão vir do interior. Habilite-se, medite, durma o suficiente, descanse o bastante. Organize-se, sintonize-se com o mais simples, onde menos é mais. É uma questão de escolha. “Daqui pra frente, tudo vai ser diferente”, o mundo vai ter que aprender a ser gente, nosso orgulho não vale nada, nada... Grande Roberto!



Busquemos harmonia, dentro da melodia. Podemos. Vamos!