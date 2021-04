Fernando Mansur O DIA

Por Fernando Mansur

Publicado 18/04/2021 06:00

Assistia a um dos encontros da 40ª Escola de Verão da Sociedade Teosófica no Brasil, cujo tema central era “Sabedoria Espiritual para a transformação da vida”. Alguns amigos se revezavam numa fala sobre o Conhecimento, sua aquisição e prática.



Aproveitei e anotei algumas ideias que eles trouxeram de pensadores profundos, que aqui vou transcrever com minhas palavras. “Ao buscar o conhecimento precisamos ter a coragem de enfrentá-lo, porque ele pode nos assustar, se abalarem certas crenças equivocadas arraigadas.



Filosofia, Ciência e Religião constituem uma trilha tríplice e podem nos auxiliar nessa busca. Imagine um triângulo equilátero, com uma dessas ferramentas em cada ponta. A Filosofia nos ajuda a formular perguntas cada vez mais profundas; a Ciência nos dá ferramentas para investigar, e a Religião oferece preceitos, conselhos e mandamentos de uma visão ética de vida.



Levando esses três aspectos em consideração temos a possibilidade de desenvolver um filtro para assimilar a realidade manifestada, até conseguirmos tocar em algum grau a franja da verdade única, percebendo onde o material e o espiritual se conectam.



A mente ocidental ainda é limitada para certas compreensões metafísicas, mas podemos desenvolvê-la na direção certa, através de estudo, meditação e serviço altruísta. E que o silêncio abra espaços de diálogo com nossa Alma.



Para terminar, podemos tentar responder: o que estamos carregando em nossa mochila nessa caminhada? O que devemos continuar carregando e o que precisamos soltar?”



Para os interessados, as palestras completas dos seis dias da 40ª Escola de Verão estão disponíveis no You Tube – www.sociedadeteosofica.org.br.