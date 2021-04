Fernando Mansur O DIA

Será que você já não honrou seus compromissos com o passado e está apto a se aventurar no presente? Será que as amarras já não se soltaram? Por que se apegar, se tudo pode mudar num instante? E já mudou.

Não somos mais os mesmos. De vez em quando é bom parar para nos atualizar – como fazemos com nossos computadores. O mundo está envolto em formas mentais repetitivas geradas por pensamentos de bilhões de pessoas. Imagine do que estamos rodeados e com quanto contribuímos para a qualidade energética do nosso entorno.



Um clarividente poderia nos falar disso com mais propriedade. Mas, usando a analogia, não é difícil sentir os efeitos daquilo que a humanidade vem fazendo com seu livre-arbítrio, já que o externo é o reflexo do interno. Querendo ou não, as verdades vão aparecer, tanto as pessoais quanto as universais.



Já houve tanta repressão no mundo, que as barragens estão se rompendo. São os chamados ciclos de renovação. Muitos ainda tentarão deter o avanço da sabedoria e dos novos descobrimentos, mas isso não será possível, simplesmente porque as sementes já foram lançadas no coração do Homem e desabrocharão, pouco a pouco, mas inevitavelmente.



Na Natureza nada é forçado ou se dá aos saltos. A lagarta tem um tempo certo para sair do casulo e virar borboleta. Em que estágio estamos? Podemos avançar? Vamos!