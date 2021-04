Fernando Mansur O DIA

Por Fernando Mansur

Publicado 11/04/2021 06:00 | Atualizado 11/04/2021 15:55

Existe um estado interessante, que é quando estamos começando a acordar, mas ainda não despertamos totalmente. Uma parte de nossa consciência ainda está no plano astral – que é para onde vamos durante o

sono. Nesse estado costumamos ter alguns vislumbres, percepções, ideias claras a respeito de algo.



Outro dia tive um vislumbre desses. Eu conversava com um rapaz e uma moça. Eu estava tentando refletir com eles: se estamos todos ligados à Unidade de todas as coisas e se Ali está todo o Conhecimento possível de existir, assim, sempre que estivermos conectados com essa Fonte saberemos o que devemos fazer na vida.



O Todo sabe o que é melhor para suas partes. Como dizia Platão “o que é bom para a colmeia é bom para a abelha; mas o que é bom para a abelha nem sempre é bom para a colmeia.”



O rapaz não estava muito interessado na minha conversa. Rsrs. Mesmo assim eu insistia. Mais tarde, me ocorreu outra ideia. Com o tempo, vamos aprendendo que tudo, de fato é “espiritual”, mesmo na vida prática. Viver com uma ética elevada é viver espiritualmente. Por que então as religiões se tornaram necessárias? Talvez para nos lembrar de nossa verdadeira origem, que somos um espírito “eterno” vivendo vidas físicas transitórias.



Qualquer ato de nossa vida pode ser meritório ou prejudicial, e é a isso que estou me referindo como “espiritual”. Não se trata de estarmos vinculados ou não a algum credo, mas do quanto somos capazes de expressar a sabedoria em nossas ações. Durante um sonho ou em vigília podemos sempre atuar. E a qualidade de nosso sono vai depender do que pensarmos durante o dia. Pensemos bem. Podemos treinar. Vamos!