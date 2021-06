Fernando Mansur - O DIA

Publicado 13/06/2021 06:00

Caros leitores, tive um lampejo e gostaria de compartilhá-lo com vocês para uma reflexão conjunta. Ocorreu-me que a doença pode ser um modo de autopunição. A questão do psicossomatismo já está bem difundida, ao que me parece: sentimentos-pensamentos como fatores provocadores de enfermidades. Primeiramente elaboramos determinadas frequências vibratórias, que em seguida afetam o corpo físico, ocasionando distúrbios em órgãos correspondentes.



Há um livro razoavelmente conhecido chamado “Diga-me onde dói e eu te direi por quê”. O título já contém a indicação do conteúdo: cada órgão do corpo responde a uma vibração energética, produzida pelo morador do corpo. Há outras explicações mais comuns para as patologias e outras ainda em fase de investigação. Mas eu gostaria que, por alguns momentos, considerássemos esse aspecto que aqui menciono.



Nossa educação é, sob vários aspectos, baseada no cultivo de um sentimento de culpa e conhecemos muitos exemplos desses na cultura em que nos formamos. Como entender esse processo e nos desvencilhar dele? Como aceitar a possibilidade e o direito inato de sermos felizes, ainda que conscientes da permanente mutabilidade da vida?



Intrinsicamente podemos girar a chave de nossas escolhas mentais numa outra direção, entregues à possibilidade de tornarmos o mundo um pouco melhor com a nossa presença. Para isso precisamos ter saúde, vivendo e compartilhando saúde.

Temos, podemos. Vamos!