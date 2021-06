Fernando Mansur - O DIA

Publicado 20/06/2021 06:00

Moro dentro de mim. Esta é minha casa real. Às vezes, a casa externa precisa de uma reforma, e a interna também. Qual a intimidade que tenho com minha morada interior? Quantos cômodos ela tem? Como estão decorados? Como estão meus companheiros de hospedagem?



A reforma de uma casa externa demanda cuidados e pode mexer com o emocional do morador interno, já que envolve gastos, alguns custos adicionais, mudança temporária de domicílio, imprevistos, desconfortos, etc. Quanto essas circunstâncias externas mobilizam nossa atenção e nossa energia?



Ao remexer em paredes e encanamentos, quantos mistérios imprevisíveis podem irromper de repente, esguichando água nos nossos olhos adormecidos? Entre esses mistérios, um dos principais pode ser a descoberta de uma força escondida em algum sótão, porão ou quarto escuro de nosso ser.



Aí mora o perigo ou a libertação. Teremos coragem de vasculhar esses lugares remotos de nossa alma? Dizem que de sete em sete anos todas as células de nosso corpo se transformam. E que nesse período é bom também renovarmos a pintura de nossa casa. As paredes podem estar impregnadas por mil formas-pensamentos e é salutar darmos uma arejada no ambiente onde vivemos a maior parte de nosso tempo.



Se você também estiver passando por um período assim de renovação, desejo-lhe boa sorte e coragem para realizar as mudanças necessárias para que uma nova etapa de sua vida possa ser vivida com mais plenitude, do jeito que você merece. Podemos. Vamos!