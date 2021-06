Fernando Mansur - O DIA

Publicado 27/06/2021

Quando estamos em um lugar bem bonito, que pode ser junto a uma natureza deslumbrante, calma e tranquilizadora, costumamos dizer: “Isso aqui é o paraíso”. Quando conhecemos ou lemos sobre pessoas extremamente sábias e generosas, expressamos um sentimento de que “elas não são deste mundo”.



Entretanto essas preciosidades são deste mundo, pertencem aos frutos da Terra. O que faz então com que nós as identifiquemos com outro planeta? Talvez porque nossa forma de pensar esteja um tanto quanto contaminada por ideias confusas e deturpadas a respeito da “casa “em que habitamos.



É fato que existe todo tipo de iniquidades e muito sofrimento sob o sol, mas também são visíveis grandiosas conquistas materiais e espirituais alcançadas neste pequeno globo azul. No volume 2 da obra Ísis sem Véu, de H.P. Blavatsky (Editora Pensamento), os dois últimos capítulos referem-se ao Egito e à Índia antigos. A partir de uma extensa pesquisa, a autora relata os mais extraordinários

avanços conseguidos até aqui pelo gênero humano em todos os campos do conhecimento, realizações que a mente contemporânea dificilmente é capaz de imaginar.



Só que naquela época parecia haver uma conexão maior entre o Homem e o Divino, diferentemente de hoje, quando a presunção e o materialismo prevalecem. É certo que estamos vivendo num outro ciclo e que ciclo atual não é fácil, mas a Mãe Natureza continua linda e poderosa, acolhendo amorosamente os filhos que a procuram em busca de aconchego e regeneração. Ainda podemos. Vamos!