Fernando Mansur - O DIA

Fernando MansurO DIA

Publicado 09/01/2022 06:00

Como podemos ser tocados por alguma vibração mais elevada? Onde buscar exemplos inspiradores que despertem nossos corações e reacendam a esperança? Certamente que este caminho existe. O que nos levará até ele? Será uma dor, um sonho, uma aspiração, uma reminiscência? ...

Quando este vislumbre chegar, agarre-o com força e faça-o frutificar. Medite nesse vislumbre, da maneira como ele se apresentar, algumas vezes por dia. Ele fará com que você se sintonize com um estado mais sutil e restaurador. Você se verá voltando-se para dentro de si, onde mora a força Crística, herança de todo ser

humano.



Existe uma essência universal provinda do Uno. É nele que todos “vivemos, nos movemos e temos o nosso Ser”. Essa sintonia precisa ser buscada e estimulada. Dela poderão surgir intuições que inspirem ações baseadas no claro discernimento.

Para terminar, trago um trecho do livro “Atma-Yoga”, do Prof. Alberto Brum, em que ele cita o filósofo indiano Shankara: “Todos os seres vivos instintivamente desejam se livrar de algum tipo de sofrimento. A tentativa de remover o sofrimento é algo inato. Mérito e demérito têm sua fonte no karma. O karma é baseado no desejo e na aversão. Isso tem por causa a dualidade.”



Experimentemos meditar na ideia da Unidade e que sejamos mais felizes e irradiadores de alegria. Vibremos em coragem, confiança, paciência e perseverança. Manifestemos um sentimento de compaixão por todos os seres. Podemos. Vamos!

Fernando Mansur