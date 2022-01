Fernando Mansur - O DIA

Publicado 16/01/2022 06:00

O que precisamos fazer para confiar na vida e em seus desígnios? Como viver um dia de cada vez? Como evitar tanto a ansiedade quanto as recaídas no passado? Como praticar as virtudes que admiramos naqueles seres que deixaram rastros de mudanças benéficas na humanidade? Que exemplos de coragem cultivamos como um ideal a ser conquistado? Que atitudes são necessárias para não entrarmos no lugar comum das notícias pré-fabricadas?

Que exercícios precisamos fazer para manter “a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo” em meio às turbulências cotidianas? Estas são tarefas possíveis de serem realizadas? Que perguntas temos formulado, mas ainda não obtivemos respostas? Que papel a intuição tem desempenhado em nossas decisões? Nossa casa tem um espaço silencioso para eventuais meditações? Qual o tempo de silêncio que conseguimos suportar?



Já paramos para pensar no rumo que temos dado à nossa vida? E depois desta, o que nos aguarda? Quais nossos pontos fortes e com que frequência os empregamos? Que espaço nossas possíveis falhas ou fraquezas vêm ocupando em nossa mente? Temos deixado os pontos fracos serem mais poderosos que os fortes?



Esta pergunta também é muito interessante e vale a pena ser respondida, pois a resposta correta poderá abrir uma brecha na muralha de condicionamentos construída em torno de nós. Por essas fendas é que penetrarão os raios benfazejos da luz libertadora, que virá nos resgatar das dúvidas, impregnando nossa Alma com a indissolúvel certeza de que estamos aqui para brilhar. É claro que podemos. Vamos!

