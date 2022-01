Fernando Mansur - O DIA

Fernando MansurO DIA

Publicado 30/01/2022 06:00

A hora é agora. Sempre. Ascensão é mais um passo que damos no processo de evolução. Nossa atuação no cenário da vida é obrigatória, inseridos que estamos na Unidade, expandindo-se com o Eterno Movimento.



Evolução é o desabrochar natural de nossas potencialidades, fruto do esforço diário na direção do progresso interno e externo. Somos criadores de pensamentos mais sutis ou mais densos, os quais moldam nossa maneira de ver a nós mesmos e as circunstâncias. Que tipos de pensamentos estamos alimentando?



Imagine que você recebeu um recado: para melhorar alguns aspectos de sua formação pessoal ou profissional, intelectual ou espiritual, a fim de se preparar para fazer um trabalho em determinado momento.

O tempo passa e chega a hora de realizar esse trabalho. Se você se preparou, tudo bem, tudo fluirá normalmente, de forma tranquila. Mas se você não cumpriu sua parte no plano, então alguns problemas poderão ocorrer.



Estamos sempre recebendo sugestões, sejam elas vindas de pessoas, de sonhos, de livros ou intuições... Faz parte de nosso dever ouvir os recados que a vida nos traz. Cada um de nós tem um papel a desempenhar no campo de batalhas da existência. Cumpramos bem o nosso. Do restante, tem quem cuide. Não estamos sós. Caminhemos. Podemos. Vamos!

