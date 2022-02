Fernando Mansur - O DIA

Quando a tarefa se apresenta, é preciso realizá-la. Podemos até adiá-la, mas como uma sombra persistente ela se imporá, exigindo sua execução. Normalmente, é mais simples cumprir nossas obrigações no momento em que somos solicitados. Quando há resistência de nossa parte, um peso adicional é acrescentado.

Parte da sabedoria da Vida consiste em aprender a detectar seus sinais. E o dever de um não deve ser misturado com o de outros. Méritos e deméritos são gerados individual e coletivamente, e a cada um cabe a retribuição correspondente. Uma vez perguntaram a um Mestre qual o ensinamento mais urgente a ser aprendido pela humanidade. E ele respondeu: a Lei do Carma.



Esta é uma lei complexa, com muitas ramificações, mas pode ser resumida como a Lei do Equilíbrio. Você deve se lembrar desta sentença: “Não vos enganeis, aquilo que semeardes colhereis”.



Quando vemos filas em bancos, consultórios, hospitais, quando presenciamos guerras, terremotos, enchente e tsunamis..., aí estão estampados os desdobramentos dessa lei universal. Todo o Bem também é resultado dela.



Cultivemos nossa morada interna, o templo interior para onde possamos diariamente nos recolher por alguns minutos, em busca do contato com nosso verdadeiro Ser. Busquemos refúgio nos Grandes Seres Espirituais que dirigem a evolução da raça humana e em Sua infinita compaixão. Tentemos encontrar o sentido maior de nossa existência e como podemos melhor contribuir com o mundo à nossa volta. Vamos!

