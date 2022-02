Fernando Mansur - O DIA

Publicado 13/02/2022 06:00

Às vezes é melhor convivermos com o possível, entendendo nossas limitações, sem querermos além do que nos podem oferecer. E sem nos esquecer de que o que damos nem sempre é o bastante ou entendido como o melhor que podemos ofertar naquele instante.



Sofremos pressões de vários lados e podemos de vez em quando estourar. É um aprendizado de humildade, de aceitação, de gratidão. Às vezes falamos coisas que não gostaríamos de dizer, porque deixamos acumular sentimentos que não conseguimos expressar naturalmente, achando que eram “feios”.



Não devemos esconder quem somos, mas agir com ética e dignidade. Acolher nossas limitações, olhar para elas com amorosidade. Já passamos por tantas coisas! Há tantos resquícios ainda não identificados em nós. Sonhamos com tantas melhorias. Mas há tanto por fazer e viver com nossas parcerias!



Vamos continuar tentando, pois também somos um poço de amor. Saibamos explorá-lo. Não vamos deixar o orgulho, a vaidade e o egoísmo tomarem conta de nós. É nosso dever reconhecermos nossas qualidades e colocá-las em prática, de acordo com o propósito maior de nossa vida.



Paciência, perseverança, aceitação, compreensão. E compaixão – por que não?! Tenhamos sempre um gesto de carinho para com o outro... e para conosco. Merecemos, podemos. Vamos!

Fernando Mansur