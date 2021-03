Átila Nunes Divulgação

Por Átila Nunes

Publicado 06/03/2021 06:00

O espiritismo popularmente conhecido como kardecista é uma proposta filosófica, não religião. Já a Umbanda e o Candomblé são religiões, sim, com dogmas e ritos. Só que tanto a Doutrina Espírita quanto as religiões de matriz africana praticam a comunicação com os espíritos, daí a razão de se chamar a todas essas correntes de espiritismo. Todas, contudo, seguem cinco princípios básicos da forma de ver o mundo.



A primeira e mais importante de todas é a crença na existência de Deus como inteligência suprema. Para os que que creem na reencarnação, Deus não só existe como é a causa inteligente do universo. É absolutamente impossível para um ateu, crer no espiritismo, embora isso não signifique que seu espírito também não esteja num processo de evolução positiva.



O segundo princípio é a imortalidade da alma (ou do espírito). A convivência espírito x matéria nos acompanha desde os egípcios até os dias de hoje. Todas as culturas sempre buscaram uma explicação para essa dualidade: alma e corpo. E sempre tiveram imensa dificuldade para algo realmente difícil de entender.



O terceiro princípio é a comunicação com os espíritos. Em todo o mundo, existem doutrinas filosóficas e religiões que praticam a comunicação com as almas desencarnadas, isto é, aqueles que não estão mais entre nós. Daí porque, quem crê na comunicação com espíritos, não costuma dizer que "fulano morreu", e sim, "fez sua passagem" (para um mundo espiritual).



O quarto princípio é o da reencarnação, isto é, a crença de que todos nós passamos por experiências corporais com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. Bem, aí reside também a crença de uma justiça divina, já que todos usamos do nosso livre arbítrio no mundo terreno. Acreditamos que as coisas acontecem por uma razão e as dificuldades – sejam quais forem – alimentam a necessidade de aperfeiçoamento espiritual.



O quinto princípio é o da evolução espiritual: a evolução acontece no espírito, não no corpo, embora tenha consequências materiais, é óbvio. Esse processo espiritual faz com que o espírito (ou alma) alcance um nível de maturidade tão apurado, que não reencarna mais. Por isso, o livre arbítrio é fundamental, porque nossas escolhas é que nos farão evoluir espiritualmente.



Se você vê sentido nos princípios acima, certamente pode se considerar espírita ou, no mínimo, uma pessoa que crê no espiritismo. E isso não invalida o fato de você praticar – ou não – uma religião.



Bem, nos próximos artigos, vamos falar sobre o papel desempenhado pelas entidades nos centros e continuar respondendo às dúvidas dos nossos leitores.

Além da dúvida