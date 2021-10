ATILA2OUT - ARTE O DIA

02/10/2021

A imagem que temos das bruxas é que elas são magrelas, narizes pontudos com uma verruga espetada na ponta, usando chapéus ridículos e voando com vassouras. Só que não é bem assim. Muitas mulheres na Idade Média – a Idade das Trevas – eram acusadas de bruxaria sem saber por que, sendo até despidas para serem achadas ‘marcas’ de Satanás.



Essas marcas podiam ser sardas, verrugas, um mamilo grande ou olhos azuis pálidos. Pronto! Uma mulher com essas características era considerada bruxa, perseguida impiedosamente pela população estimulada pela Igreja Católica, que liderava a Inquisição. E não adiantava resistir, chorar ou simplesmente olhar para baixo. Aí sim, estava confirmado que ela era uma bruxa.

Imediatamente lhe jogavam cal, sendo levantadas pelos polegares ou colocadas com os pés sobre brasas. É óbvio que essas infelizes acabavam ‘confessando’ que sacrificavam animais e criancinhas, que evocavam o Diabo nas noites de lua cheia, que usavam ervas e feitiços para matar e se vingar de inocentes.



A acusação de bruxaria sempre foi usada para perseguir adversários. Exemplo disso era a inveja das jovens bonitas e solteiras, das mães de filhos deficientes, da falta de uma boa colheita, de chuvas torrenciais ou da dificuldade para se conseguir um marido. Eram sinais de ‘enfeitiçamentos’ e as mulheres, marcadas como bruxas. É óbvio que existiam mulheres videntes. Estas só tinham um destino: a morte na fogueira.



Bem, os séculos se passaram, e as (os) bruxas (os) se organizaram como praticantes de Wicca a partir de 1990. Nada têm a ver com aquelas acusações medievais sem sentido e ridículas. Os praticantes de Wicca são os bruxos modernos, com livros e intensidade atividade na internet. A maioria dos wiccanos é composta por mulheres que praticam uma bruxaria, digamos, moderna, com características da bruxaria tradicional, mas sem a ideia de acusação ou malefício. A mulher é valorizada na Wicca, dando prioridade à

adivinhação do futuro.



Deve-se muito à criação do personagem Harry Potter a imagem simpática das bruxas e bruxos, embora muitas igrejas neopentecostais proíbam seus fieis de assistirem aos filmes, recordistas de bilheterias. Os livros de Harry Potter nos levam a um mundo fantasioso em que bruxaria significa estudar numa senhora escola cravada em Londres, participando de aulas de magia.



Imaginemo-nos numa máquina do tempo, chegando à Europa na Idade Medieval, lá pelo século XV. Mega curioso revela um teste pesquisado pelo Magno Junior Silva Mesquita que mostra se você iria parar no cadafalso, com a acusação de praticar bruxaria. Quer fazer o teste? Então, vamos às perguntas.



1. Você é mulher?

Se você é uma mulher jovem ou não, não importa a cor ou etnia, então estaria na lista de probabilidades de ser também uma das muitas noivas do capeta. Acreditavam que as mulheres fossem suscetíveis ao pecado o que seria uma indicação do culto ao demônio.



2. Você é pobre?

Pobres, mendigos ou pessoas que dependessem de ajuda para manter seu sustento, estariam entre os grupos acusados de bruxaria.



3. Você é mulher, tem alguma grana e é independente?

Na época da Inquisição, ser rico ou pobre demais, babau! Destino: forca! Mulher independente, segura e solteira vivendo sua vida sem dinheiro de um homem? Forca! Viver sem a ajuda de um homem era mal visto...



4. Você é mulher e tem amigas?

Hummm, se tem, entraria na lista. Um grupo de mulheres conversando sem um homem presente era visto como uma irmandade para adoração ao demônio, comungando com as forças sobrenaturais.



5. Você já brigou com alguma amiga?

Pois é, como as mulheres são mais sujeitas à conflitos com as amigas, seriam mais suscetíveis às acusações de cumplicidade com o diabo.



6. Você já se desentendeu com alguém?

Para você ser acusado de bruxaria, bastaria alguém dizer que viu você voando pelado sobre a lua numa vassoura enfeitiçada.



7. Você é idosa?

Coitadas das idosas, suscetíveis a acusações. Mulheres mais velhas tinham grande chance de serem acusadas, condenadas e mortas por serem bruxas.



8. Você é muito jovem?

Se uma criança brincar dizendo que era uma bruxa, automaticamente atingiria sua mãe. Imagine os milhões de crianças que assistiram Harry Potter e acham que têm aqueles dons mágicos...



9. Você é uma parteira?

Como as parteiras conheciam as ervas medicinais, também eram vistas com desconfiança. E claro, demonizadas, porque eram tudo o que a Igreja temia.



10. Você é casada e possui muitos filhos?

Se você é fértil demais, para a Era das Trevas isso era obra de magia negra. Imagine, contudo, um casal que estivesse com dificuldades para ter filhos. Pronto: era prova de que poderia roubar os bebês dos outros.



11. Casada? Não possui muitos filhos? Ou nenhum?

Para a Época Medieval, o diabo teria amaldiçoado seu útero com infertilidade, distribuindo inveja aos vizinhos que têm muitos filhos, fazendo-os sofrer.



12. Você parece estranha, é teimosa ou impulsiva?

Olha aqui, se uma mulher era dada a fazer escândalos em voz alta, para aquela galera medieval, ela seria uma bruxa. Loucura, não?



13. Você possui uma marca de nascença?

Qualquer sinal no corpo podia ser interpretado como uma marca do demônio. As acusadas de bruxaria eram depiladas completamente até que uma marca fosse encontrada. Coitada da Angélica do Huck...



14. O leite ou a manteiga já estragou na sua geladeira?

Aí de você se encontrassem laticínios estragados na sua casa. E olhe que naquela época, nem geladeira existia.



15. Você manteve relações sexuais fora do casamento?

Se você é mulher e respondeu sim para essa pergunta, dançou! Puro machismo, não? Adultério feminino significaria que você é íntima do demo. Já o adultério masculino...



16. Solteira e imaginando como será seu futuro marido?

Bem, tem gente que só pensa em achar sua alma gêmea. Fazer promessa e acender velas seria prova de bruxaria.



17. Você já plantou mais de um tipo de planta no mesmo jardim ou vaso?

Vacilo seu! Isso é também sinal de bruxaria para aquele pessoal do século XVI.



18. Já tocou num porco?

Se tocou, já era! O pessoal da Inquisição não perdoava quem tocasse num porco, mas para comer, podia. Inacreditável...



19. Você costuma vestir roupas feitas com mais de um tecido?

Ah, é? Coitado de você, homem ou mulher. Na Inquisição seria um sinal de que você pratica bruxaria.



20. Você fez tranças no cabelo?

Parabéns, você seria culpada por bruxaria, fadada ao inferno, sendo enforcada, queimada ou deixada para apodrecer em uma prisão imunda para morrer.



Dia 31 de outubro é o Dia das Bruxas. E como diz o ditado espanhol: “Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay” Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem).



Existem?



Átila Nunes