Publicado 02/07/2022 06:00

As existências corporais não acontecem todas na Terra. Nós a vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, mas, com certeza, aqui vivemos as mais materiais e as mais distantes da perfeição.



A cada nova existência corporal, a alma pode viver muitas vezes aqui mesmo, se não evoluiu o bastante para passar a um mundo superior. Por isso, podemos reaparecer muitas vezes na Terra. Podemos voltar a Terra até mesmo depois de termos vivido em outros mundos. Não há qualquer vantagem em reencarnar na Terra, a menos que seja em missão. Não seríamos mais felizes permanecendo na condição de espíritos. Ao contrário, estacionaríamos quando o que se quer é evoluir cada vez mais em direção a Deus.



Depois de haverem encarnado em outros mundos, os espíritos podem encarnar neste, sem que jamais aqui tenham estado. Todos os mundos são solidários: o que não se faz num mundo, se faz no outro. Esta é a razão porque muitos estão na Terra pela primeira vez, muitos em graus diversos de adiantamento. Para chegar à perfeição, destino final de todos, o espírito não precisa passar por todos os mundos existentes no Universo.



Podem os espíritos encarnar sim, num mundo relativamente inferior a outro onde já viveram. Principalmente, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso e por lhes proporcionar meio de evoluírem. Por mais incrível que possa parecer, mesmo os espíritos rebeldes não são enviados para mundos inferiores. Espíritos até podem desejar ficar estacionários, mas não involuem. Muitos têm que recomeçar a mesma existência, aqueles que falharam nas suas missões ou em suas provas.



Passando deste planeta para outro, o espírito conserva a inteligência que aqui tinha, já que a inteligência não se perde. Os seres que habitam os diferentes mundos não têm, necessariamente, corpos semelhantes aos nossos. Claro que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos.



Conforme o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. O espírito se acha mais livre. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores se desconhecem as guerras, ódios e discórdias. Ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante.

A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem com que nenhuma apreensão lhes cause a morte. Encaram¬ a morte de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional.



O espírito nem sempre tem a faculdade de escolher o mundo onde passa a habitar. Ele até pode pedir que lhe seja permitido ir para determinado mundo, mas depende do seu grau de elevação. Se o espírito nada pedir, o que determina o mundo em que ele reencarnará será seu grau de elevação. A Terra sofrerá consecutivas transformações para melhor, tornando-se um paraíso, quando os homens se tornarem bons.



Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito. Esse envoltório se torna tão etéreo que como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. A diferença entre um e outro estado vai se apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível.



A Terra já está em processo de regeneração. Mudanças profundas vão ocorrer nos próximos 30 anos. Tudo mudará: as necessidades, as estruturas perispirituais e neuropsíquicas, o trabalho, o tempo, as características sociais. O processo de regeneração vai afetar o raciocínio e a razão, uma vez que o ser humano vai se ligar mais aos sentimentos. O planeta vai evoluir e sair da condição em que a matéria predomina sobre o espírito, e reinam o mal, a ignorância, o egoísmo e a violência, aspectos que denotam o mundo inferior.

Tanya Nunes