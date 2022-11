Arte coluna Além da vida 12 novembro 2022 - Arte Paulo Márcio

Publicado 12/11/2022 06:00

No artigo anterior, abordamos como funciona o passe, quando o paciente sente a expansão do seu perispírito (ou corpo espiritual), assimilando os fluidos como uma esponja. Como o perispírito está unido ao corpo físico, essas energias também alcançam a parte orgânica do paciente, propiciando-lhe alívio.



Essa absorção dos fluidos se dá através dos centros vitais ou centros de força (chacras), onde a ligação do perispírito ao corpo acontece de forma mais intensa e completa, destaca Edvaldo Kulshersky. Existem três tipos de energias que ocorrem nos chacras que os fazem girar: nos chacras superiores (energia espiritual), nos chacras intermediários (energia vital) e nos chacras inferiores (energia física). No passe, o médium doa energia vital. Bons sentimentos permitem grande produção de fluidos vitais e mantém as telas dos chacras limpas. Os maus sentimentos dificultam a produção de fluidos vitais, dificultando o fluxo nos chacras.



Toda pessoa que tem sentimentos negativos produz pouco fluido vital, diz Kulshesky. E ainda por cima, dificulta o fluxo energético. Portanto, se for dar passe, o médium irá sugar a carga energética vital. O médium que tem carência de energia vital sugará a energia vital do espírito comunicante. Fumar, por exemplo, gasta muita energia vital. Embriagar-se, é óbvio, gasta muita energia vital. Mágoas, egoísmo, orgulho, vaidade, desonestidade etc, também causam deficiência energética vital.



Não existe uma metodologia para o passe. Cada grupo é livre para se posicionar, desde que sem exageros. A técnica deve ser a mais simples possível, evitando-se fórmulas, exageros e gesticulação exagerada em torno do paciente. O que é preciso levar em conta é que nenhuma das formas de aplicar o passe surtirá efeito, se o médium não tiver dentro de si a vontade de ajudar e condições morais para concretizá-lo. Mesmo que se aplique a melhor metodologia, não se conseguirão bons resultados se o médium for pessoa de má índole.

Durante a transmissão do passe não se deve tocar no paciente. O médium deve se concentrar e rezar. O mesmo deve acontecer com o paciente, que também deve se concentrar. Ao ser tocado, é possível que o paciente se assuste e interrompa a concentração.



No caso do passe à distância – a prática da irradiação – pensamentos de auxílio de renovação de paz e ânimo são irradiados ao paciente quando ele não pode se fazer presente por qualquer razão. Nestes casos é sempre importante que este auxílio à distância conte com a presença e a participação de alguém próximo a quem se pretenda auxiliar. Um desconhecido do necessitado sem qualquer vínculo com o paciente de nada adiantará. Já sendo alguém da relação do paciente, há uma legitimidade no pedido, alcançando-se a intercessão desejada.

Muitos perguntam se todas as pessoas podem aplicar passe espírita. A equipe do Conteúdo Espírita salienta que o mecanismo do passe exige estudo, conhecimento e muita dedicação.

Para doar é necessário possuir. O médium deve estudar o assunto para conhecer-se melhor, saber que em dado momento o paciente vai estar necessitado de receber um passe ou se está sem condições mínimas de aplicar, de doar o passe a outra pessoa. Todos estamos sujeitos às interferências do cotidiano que, por vezes, nos afeta, levando-nos ao desequilíbrio.

Todas as pessoas podem receber o passe. O passe é o amor em movimento. Todos somos credores do auxílio que deve ser dispensado gratuitamente e com amor. Devemos doar o que de graça recebemos. Ao fazer uso da terapêutica do passe, o paciente passa, na grande maioria dos casos, a demonstrar melhora em seu estado geral. O recebimento dessas energias renovadas irá recompô-lo, dando-lhe ânimo, auxiliando-o para que ele se dê conta que necessita reagir com a ajuda de companhias espirituais, que antes perturbavam-lhe a paz, causando-lhes aborrecimentos.



O lugar ideal para o passe é nas casas espíritas e umbandistas, pois esses ambientes de caridade contam com grande proteção dos benfeitores espirituais. Os amigos espirituais não improvisam, tudo é preparado com antecedência, o mesmo ocorrendo no momento do passe. Os recursos no além são imensamente maiores, uma vez que o mundo físico é uma cópia imperfeita do mundo espiritual.



Átila Nunes