A ansiedade é um transtorno de ansiedade cada vez mais comum. De acordo com o Conteúdo Espírita, pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS), quase 10% da população brasileira convivem com a doença. E este número, que só cresce, nos faz refletir sobre suas causas. O que nos torna ansiosos? Problemas no trabalho? Conflitos familiares? Falta de recursos financeiros? Aumento da violência? Pandemia da covid-19? Ou todos esses? Essas causas ficam restritas apenas ao plano terreno? Ou a ansiedade é espiritual?

A ansiedade pode estar relacionada a vivências atuais ou oriundas de vidas passadas. Trata-se de um transtorno de origem espiritual e física, já que neste mundo podemos nos sentir confusos com o que acontece conosco ao longo da vida. Quando alguém se torna ansioso, sua energia fica enfraquecida e seus pensamentos se conectam com imagens negativas e pessimistas. Esse estado de angústia e desespero atrai espíritos desencarnados que estão na mesma sintonia.



Assim, segundo o Conteúdo Espírita, à medida que os quadros de ansiedade vão se repetindo, mais suscetível às sugestões negativas a pessoa se coloca. Caso não haja intervenção para melhoria, pode-se observar um quadro de obsessão espiritual que se mostra através do desenvolvimento da depressão, o surgimento de manchas roxas pelo corpo e outros sintomas físicos. O transtorno de ansiedade é uma inquietude e infelicidade do espírito. Isso acontece em decorrência do excesso de informações negativas propagadas pelos canais de comunicação.



Além disso, os desafios diários ocasionam receio e desesperança quando o indivíduo não está centrado em sua missão. Por isso, é necessário que o espírito se recolha e peça auxílio aos amigos espirituais. Mas... qual é a origem de nossa ansiedade? A ansiedade pode ter inúmeras origens, e conhecê-las é um passo fundamental para a realização do tratamento adequado.

O Conteúdo Espírita lembra que o médium Divaldo Franco, sempre que possível, aborda nas suas palestras as raízes desta doença.

Os quadros de manifestação do transtorno de ansiedade são complexos, difíceis de gerenciar e causam muito sofrimento. As pessoas podem pensar que isso é um defeito delas e não uma doença. Ignoram que a ansiedade exige atenção e tratamento.



As três causas espirituais da ansiedade estão relacionadas com a nossa conduta, nesta ou em outras encarnações. Além disso, a interferência de espíritos involuídos e a conexão com energias inferiores também podem contribuir para o surgimento do transtorno, destaca o Conteúdo Espírita.



As três principais origens da ansiedade espiritual são a obsessão, a mediunidade e o trauma. A obsessão é a causa mais comum. O processo de obsessão espiritual acontece quando um espírito desencarnado que guarda mágoa em decorrência de uma questão mal resolvida, decide influenciar negativamente a vida de seu “inimigo”. Esta criatura encontra-se nas amarras do ódio e fere a si mesma e aos outros em busca de vingança, acreditando erroneamente que está realizando justiça.



A mediunidade é a segunda origem da ansiedade espiritual. A manifestação e o trabalho mediúnico exigem imensa responsabilidade, pois conectam o indivíduo a espíritos perturbados e infelizes que podem influenciar negativamente. Por isso, a mediunidade pode ser uma causadora da ansiedade quando o médium se conecta a alguma vibração inferior ou se envaidece com suas habilidades.



A terceira origem da ansiedade são os traumas. Situações traumáticas vividas em encarnações anteriores também podem desencadear um quadro de ansiedade. Quando o indivíduo se depara com acontecimentos ou desafios parecidos com os que causaram tanta dor, este sentimento pode surgir.



A ansiedade e a depressão na visão espírita são consequências do esgotamento do espírito e seu desejo de felicidade e liberdade, salienta o Conteúdo Espírita. Afinal, quando se encontra num corpo físico, a alma nunca goza de liberdade. Nem todos, contudo, conseguem compreender estes momentos ruins com resiliência e fé. Consequentemente, acabam desenvolvendo transtornos.

Por isso, é fundamental conhecer os sintomas dessas doenças e tomar as medidas necessárias para amenizá-las. Alguns dos principais sintomas da ansiedade são o cansaço excessivo, a perda de memória, a irritabilidade, a palpitação, a dificuldade de concentração, a inquietação, a dor de cabeça e os hematomas pelo corpo.



Já os principais sintomas da depressão são irritabilidade e angústia, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer, falta de motivação e apatia, pessimismo, interpretação distorcida da realidade, insônia, dores e outros sintomas físicos sem justificativa médica.

A ansiedade é extremamente prejudicial ao desenvolvimento das habilidades mediúnicas, uma vez que enfraquece o corpo físico e causa confusão mental. Um médium em estado de ansiedade, quando usa seus dons, pode se tornar vulnerável e suscetível a influências negativas e mentirosas. Todos atraímos espíritos sintonizados na nossa vibração. Por isso, quando emanamos um sentimento de inquietação e desespero, aproximamo-nos de criaturas que se encontram na mesma sintonia ruim.



O desenvolvimento da espiritualidade é capaz de diminuir e até mesmo curar o transtorno de ansiedade. Isso se explica pelo fato de que a evolução espiritual torna o indivíduo mais centrado, paciente e resiliente com as situações da vida. E o que pode piorar a ansiedade? Pode ser agravada pelo acontecimento de eventos traumáticos e estressantes. A pandemia é um triste exemplo de como essas situações podem causar grandes transtornos para as pessoas. Segundo a OMS, a ansiedade teve um aumento de 25% em todo o mundo após o início da pandemia, lembra o Conteúdo Espírita.



Afinal, além do receio iminente do contágio e do desencarne próprio ou de entes queridos, outros problemas sociais surgiram como consequência desta doença. A perda de empregos, o aumento da violência doméstica, o isolamento social, a redução de recursos financeiros e a superlotação de hospitais, são alguns exemplos.



Existe tratamento espiritual para ansiedade. Só que, de forma alguma, os tratamentos convencionais sejam abandonados. Pelo contrário, é importante que as prescrições médicas e terapêuticas sejam seguidas e unidas ao tratamento espiritual. O paciente só deve abandonar o cuidado médico sob alta do profissional de saúde responsável.

Para tratar a ansiedade espiritualmente, portanto, é necessário se conectar com o mentor e os amigos espirituais, abrindo caminho para que eles possam atuar. Isso pode ser realizado com ações simples e disciplinadas que devem ser feitas diariamente. É indispensável que se tome o passe e a água fluidificada para apaziguar os sintomas da doença. As preces ajudam muito, porque afastam os pensamentos negativos.



Dessa maneira, a ansiedade se afasta e abre espaço para a serenidade e sabedoria. A meditação ajuda a combater a ansiedade. É uma das estratégias para ajudar a combater a ansiedade. Ela aquieta a mente e promove uma clareza de pensamentos que lapida a inteligência emocional, quando praticada a longo prazo.



A ansiedade na visão espírita é um transtorno que pode ter inúmeras origens e que demanda muito cuidado e atenção. O tratamento convencional atrelado ao tratamento espiritual pode minimizar o sofrimento e proporcionar a libertação deste mal.

Átila Nunes