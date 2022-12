Átila3dez - ARTE O DIA

Publicado 03/12/2022 06:00

Para quem crê na reencarnação, é impossível não indagar por que algumas pessoas nascem ou adquirem deficiência. Como é que uma doutrina que defende o amor, a justiça e a infinita bondade de Deus poderia explicar um fato tão complexo quanto nascer ou adquirir uma deficiência durante a vida?



No Conteúdo Espírita, o assunto não deixa margem a dúvidas: nada acontece por acaso, já que o objetivo é promover o progresso espiritual. Na antiguidade, acreditavam que aqueles que nasciam com deficiência não agradavam aos deuses. Na era cristã, com os ensinamentos de Jesus sobre amor, as pessoas com deficiência passaram a ser vistas com mais respeito na sociedade. A teoria da reencarnação nos mostra que deficiências são instrumentos para o progresso espiritual.



A Lei de Causa e Efeito nos permite reparar o erro cometido na mesma encarnação. Por isso, quando surge essa oportunidade de progresso, o espírito pode apresentar a deficiência física ou mental relacionada aos abusos cometidos na encarnação anterior. Exemplo: se na última existência física o indivíduo usou sua inteligência de modo negativo, pode ser que ele retorne com alguma deficiência mental que o impeça de progredir intelectualmente.



Quando uma pessoa nasce deficiente, o Conteúdo Espírita pontua que são testes que colocam à prova nossa resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e da alma. Isto significa que o espírito pode ter negligenciado a própria saúde ou a de outrem em outra encarnação. Aquele que nasceu com deficiência não deve se culpar. O Conteúdo Espírita diz que deve se resistir com coragem e resignação. Deus está sempre ao seu lado.

Algumas deficiências geram dúvidas acerca de sua causa espiritual. A Síndrome de Down, por exemplo. É fundamental saber que se trata de uma determinação feita no planejamento reencarnatório, isto é, cada um é submetido a uma prova necessária ao seu crescimento espiritual. É a oportunidade de aprender lições morais como a humildade, paciência, resignação e força de vontade. Por parte do paciente e de seus familiares.



O autismo é uma doença que acomete pessoas com potencial intelectual bem desenvolvido, mas que precisa ser controlado para ser lapidado. Autistas podem ter utilizado seus conhecimentos de forma equivocada em outra vida, necessitando serem inseridos na sociedade de outra forma. É comum que uma pessoa com o espectro autista demonstre conhecimento profundo em uma área específica.



Já os deficientes auditivos podem ter utilizado numa outra vida, de forma errônea, a sua capacidade de escutar. Assim, ao passar pela provação de aprender uma nova forma de comunicação, aprende-se a importância da clareza e da transparência no trato com o outro.



Mas, afinal, como questiona a equipe do Conteúdo Espírita, por que Deus permite que pessoas nasçam com alguma deficiência ?Alguns chegam a duvidar da bondade de Deus, por Ele permitir esse tipo de acontecimento. O comportamento de cada indivíduo em suas encarnações é o que determina seu retorno. Não é uma punição, mas a aplicação da Lei de Causa e Efeito.



Um espírito que reencarna com deficiência nem sempre é de ordem inferior na escala espírita. Pode ser uma criatura com grande grau evolutivo e que deseja contribuir para o progresso dos seres com quem ele conviverá. Deficiência física não é uma punição divina. As deficiências são reflexo do mau uso do livre-arbítrio.



Três motivos são elencados pelo Conteúdo Espírita para pessoas tenham deficiência em seus corpos que resultaram em corpos deficientes. Algumas delas têm consequências severas.

1. Espírito suicida: quando o perispírito é levado a se desprender do corpo em decorrência da atitude suicida, muitas são as sequelas. É necessário que o espírito retorne ao plano terreno para depurar sua falta. A deficiência pode estar diretamente relacionada ao método utilizado para a retirada da própria vida física.



2. Espírito que utilizou sua intelectualidade para o mal: aquele que se aproveitou de sua inteligência para induzir ao erro ou destruir vidas, costumeiramente reencarnam com alguns centros cerebrais lesados.



3. Espírito que cometeu homicídio: é uma das atitudes mais cruéis. Suas consequências são complexas, principalmente, no que diz respeito à culpa e ao arrependimento. Um espírito com uma deficiência, numa nova encarnação, veio para auxiliar outras pessoas. Não resgate ou expiação.



O lado positivo da deficiência é a oportunidade dada para encarar a vida de outra maneira. Pode-se criar forças para se construir uma história de superação. Como alinhava a equipe do Conteúdo Espírita, é importante lembrar que a pessoa com deficiência não deve ser alvo de pena. Passando com resiliência e humildade pelas provas da existência terrena, o espírito garante seu progresso espiritual e depura suas faltas.



