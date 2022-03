Bispo Abner Ferreira - foto pessoal

Bispo Abner Ferreira

Publicado 19/03/2022 06:00

As pessoas geralmente não gostam da mudança. Ela causa incômodo e nos obriga a sair da zona de conforto, que é o lugar onde tudo tem o seu lugar e funciona perfeitamente bem. Mudar é sofrer modificação, deslocar, transferir para outro local.



Lembra de quando você se mudou de casa? Você teve que embalar tudo o que tinha, transportar para um lugar novo e lá abrir as embalagens e arrumar tudo novamente. Deu um trabalhão! É assim mesmo, mudança dá trabalho. É desorganizar para organizar de novo.



O mesmo se aplica à mudança de escola, de trabalho, e de qualquer ambiente familiar para outro que seja desconhecido. No entanto estamos nessa vida para viver inúmeras experiências, e todas elas têm começo, meio e fim. É importante ter a sabedoria para viver os momentos e as oportunidades, mas também saber quando acabou, quando é hora de virar a página.



É assim nos relacionamentos também. Existem pessoas que, depois de um término de namoro, nunca mais conseguiram estabelecer um compromisso com mais ninguém. Seja por medo de se decepcionar de novo, por comparar o atual com o antigo, ou por nunca conseguir esquecer os momentos bons do passado, a decisão de não colocar um ponto final no que já terminou só causa prejuízos.



Negar o término de algo, insistir em coisas que não fazem mais sentido é tirar de si mesmo a chance de uma boa oportunidade entrar na sua vida. É como se a pessoa ficasse presa ao passado, e, sem perceber, vai deixando o presente ir embora com todas as oportunidades novas.



Elas chegam, batem na porta e vão embora porque ninguém veio atender. Não faça isso com você. Desamarre-se desse passado e abra a porta para as novas possibilidades. Acredite, se algo acabou é porque tem uma surpresa maravilhosa esperando você. Sintonize-se no novo e se permita começar essa nova história.



Acabamos de entrar em um novo ano; talvez você tenha se formado e teve que deixar aquela turma que amava para trás. Ou você tenha se casado e agora vai viver uma vida a dois. Talvez você esteja em uma fase de mudança de estado e terá que ficar longe dos parentes por algum tempo, ou tenha acabado de entrar num curso novo. Eu não sei que tipo de novo você vai precisar enfrentar a partir de agora, mas de uma coisa eu tenho absoluta certeza: é muito importante que você viva com intensidade e foco nesta fase de agora.



Para que tudo dê certo para você, pegue toda a bagagem útil que o passado deixou e a leve com você na viagem. Mas jamais deixe sua alma acorrentada lá. Lembra que, depois de mudar de casa, depois de todo aquele trabalho de limpeza e arrumação, tudo foi para o seu lugar outra vez? E a casa nova passou a ser bem melhor que a antiga? Vai ser assim também!



Quando o tempo passar, você vai ver que valeu a pena ter mudado. Deus sempre terá um futuro bom para sua vida. “Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais”, Jeremias 29.11.





Não tenha medo das mudanças, confie em Deus!

Bispo Abner Ferreira