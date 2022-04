abner10abr - ARTE O DIA

Publicado 10/04/2022 06:00

Um turbilhão de coisas para fazer e decidir todos os dias. O tempo parece curto demais e a vida intensa demais. A sensação de exigência só aumenta; é trabalho no trabalho, trabalho em casa, demanda do conjugue, do filho, do parente, do empregado, e por aí vai. Você se identifica? A maioria.



Estamos no século XXI. Temos WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, Tik Tok, Youtube, e outras tecnologias criadas para “facilitar” sua vida, mas que, aliadas aos seus afazeres diários, são capazes de roubar um tempo precioso que poderia ser só seu. Preste atenção nisso: não foi o tempo que encurtou, foi você que acumulou demais. Sem ter consciência disso, você foi levado a trocar as prioridades de lugar e por isso a carga acabou pesada demais em seus ombros.



Pega essa dica de hoje: reserve um tempo com você mesmo todos os dias. Não só para você se cuidar, mas também para estar aqui e agora; relaxar e evitar que as situações da vida o oprimam. Com a cabeça sempre em ebulição, não dá para desfrutar de um momento de paz nem viver o aqui e o agora. Por isso, desconecte por alguns instantes do mundo e se concentre em si mesmo. Todo o resto pode esperar alguns minutos.



Cada um de nós necessita de um espaço para fugir da confusão e pensar. Ou então, pelo contrário, para tirar da cabeça os problemas do dia a dia. Quando você se afasta da confusão, ainda que por pouco tempo, a calma e o sentido da existência retornam, e você tem de volta a direção para esclarecer seus planos e atuar de forma certeira.



Por exemplo, sente na varanda da sua casa e olhe a paisagem ao seu redor. Ouça o barulho dos pássaros, observe os insetos, as coisas, as pessoas. Fique em silêncio por um tempo longe do celular. Tome um café ao ar livre. Caminhe sozinho para a encontrar as ideias e descobrir-se a si mesmo. É seu momento de recolhimento, seu espaço de criatividade.



Se presentei com um período de solidão, essa atitude vai permitir que você ordene os pensamentos, questione sobre a vida e sobre o que você realmente deseja. Fazendo isso, irá descobrir que a solidão é curativa, criativa e libertadora. Jesus Cristo fazia isso, várias passagens bíblicas registram momentos em que Ele procurou estar sozinho.



Veja: “Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto”, Mateus 14.13a. “Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário”. Lucas 4.42a. “Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando”. Lucas 5.16a.

Se o Filho de Deus, que suportou a crucificação, procurava lugares solitários para ficar por um tempo meditando em Deus, nós também podemos usar essa estratégia para recarregar as baterias da mente e assim suportar as pressões da vida. Pense nisso!

Bispo Abner Ferreira