Bispo17abr - ARTE KIKO

Bispo17abrARTE KIKO

Publicado 17/04/2022 06:00

Todo mundo quer ser feliz. Nós passamos a vida inteirinha procurando pela felicidade, que cada pessoa considera de um jeito. Para alguns, a felicidade é viver em família, para outros é conhecer o mundo. Seja com o ideal de vida que for, a boa notícia é que cada um pode fazer a escolha de ser ou não feliz. Sim! A felicidade é um estado interno de acesso ao bem-estar que independe das circunstâncias.



Entenda uma coisa: todas as pessoas vão enfrentar desafios pessoais na sua realidade de vida. Não há ninguém que viva plenamente o tempo todo e nunca tenha que driblar situações difíceis. Não conseguimos controlar os fatores externos e impedir, por exemplo, que uma doença surja, ou que um ente que amamos se vá.



A diferença entre as pessoas felizes e infelizes está na maneira de como elas reagem ao problema. Você pode se surpreender ao conhecer os dramas de uma pessoa que vive de forma alegre, mas que tem todos os motivos para ser amargurada.

Reagir é uma decisão. Podemos escolher o papel de vítima e lamentar eternamente pelo sofrimento, permanecendo preso ao “olha, o que aconteceu comigo”, ou então aceitar o que não pode mais ser mudado, ser transformado e encontrar um caminho para se livrar da dor. Precisamos ser como a água, que se desvia dos obstáculos e encontra novos caminhos para seguir sempre.

Costumamos pensar que as pessoas felizes e infelizes já nascem feitas, mas não é assim. Tanto as pessoas felizes, quanto as infelizes fazem coisas que criam e reforçam o seu estado de espírito. As pessoas felizes permitem-se ser felizes com o simples fato de estarem vivas. As pessoas infelizes continuam buscando alegria nas realizações e na expectativa do “quando eu...”, e continuam fazendo coisas que as aborrecem, que as prejudicam e contribuem para sua infelicidade.



Defina o que você quer e então use uma estratégia para consegui-lo. Você precisa saber o que quer e usar a melhor estratégia para consegui-lo. Descubra o que lhe causa tristeza e procure, conscientemente, a melhor maneira de evitá-la. São pequenas coisas e pequenas atitudes que vão sendo somadas ao longo da vida, e assim vão construindo a felicidade. É completamente possível ser feliz.



Observe o que disse o sábio Salomão: “Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive”, Eclesiastes 3.12.



Melhor ainda é quando você deposita a sua confiança em Deus e nele se refugia. “Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!”, Salmos 34.8. A vida fica bem mais leve quando nós temos Deus como guia. Pense nisso!

Bispo Abner Ferreira