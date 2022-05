Arte coluna Bispo 22 maio 2022 - Arte Paulo Márcio

Publicado 22/05/2022 06:00

Recentemente, uma reportagem que assisti na TV mostrava diversos casos de briga no trânsito e suas dramáticas consequências. Pessoas que foram surpreendidas com reações inesperadas e acabaram morrendo precocemente.



Vi o caso de uma mulher grávida que foi atropelada de propósito por um motorista que não gostou da demora dela ao atravessar a rua. Graças a Deus, mãe e bebê ficaram bem, mas a maioria dos episódios daquela série terminou em tragédia.



A matéria de alerta sobre os perigos do descontrole emocional no trânsito me despertou o interesse para falar sobre um assunto importante: o desequilíbrio emocional dos valentões. Que o desequilíbrio emocional é prejudicial a gente já sabe, já falamos aqui sobre o mal que atitudes movidas pela emoção são capazes de fazer.



O valente é aquele que se coloca em perigo para salvar alguém, que não consegue ficar inerte ao presenciar uma injustiça. Esse tipo de gente acaba ganhando fama de herói sem nenhuma pretensão. Em contrapartida, chutar um cachorro de rua, bater em mulher, prevalecer sobre os indefesos são algumas demonstrações feitas pelos valentões; aqueles que a sociedade não tolera muito. São pessoas corajosas para fazer o mal. Gostam de bravatas, de arrumar encrencas, de se meter em brigas e provocações. São comumente apelidados de brigões, fanfarrões, arruaceiros.



O valentão é uma expressão pejorativa que denota covardia. E o pior é que o mal que se pratica acaba sempre retornando. Algum dia você deve ter ouvido a frase: “Está cheio de valentão debaixo da terra” ou “O valente sempre encontra alguém mais valente que ele”. São expressões da mais pura realidade, infelizmente.



A valentia está na coragem que precisamos para enfrentar a vida, os desafios, e as dificuldades. Seja valente para compartilhar ideias que pareçam malucas, para reconhecer os próprios erros e se mostrar vulnerável quando preciso. Seja valente para enfrentar as mudanças inesperadas e confiar mais em si mesmo.



Deus sempre nos manda ser valentes e corajosos e não faltam versículos bíblicos de encorajamento a esse respeito. “Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar", Josué 1.9. “Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes”, 1 Coríntios 16.13.



Seja um valente de Deus em sua jornada de sucesso! Que Deus abençoe a sua semana!

Bispo Abner Ferreira