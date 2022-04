Arte coluna bispo 24 abril - Arte Paulo Márcio

Publicado 24/04/2022 06:00

Qual a sua reação ao entrar numa fila e perceber que ela está maior que o esperado? Levando em conta que ninguém tem tempo a perder e que a impressão, quase sempre, é de que aquela aglomeração toda é um erro, a primeira atitude costuma ser reclamar, ainda que mentalmente. O mesmo acontece quando o trânsito resolve dar um nó ou quando o ônibus demora a passar. Situações simples como essas fazem as pessoas dizerem a popular frase: “Tenha santa paciência!”. Vendo por outro ângulo: será que não é a sua paciência que anda curta demais?



É verdade que aprender a esperar nunca foi tarefa fácil para ninguém, mas a virtude da paciência pode ajudá-lo muito, principalmente a ter uma saúde melhor. Sabia que os níveis de estresse e adrenalina aumentam quando você está impaciente e irritado? Alguns estudos apontam a obesidade como uma doença muito mais propensa em pessoas impacientes, assim como a insônia e o envelhecimento precoce. A impaciência também foi incluída pela Associação Médica Americana como um fator de risco da hipertensão entre adultos e jovens.



O problema todo é que a impaciência nunca está sozinha, ela vive acompanhada da ira, da tensão e do estresse, que reunidos são potencialmente prejudiciais nos relacionamentos. Você pode até se sentir no direito de ficar impaciente em determinada situação, mas dificilmente vai tolerar a impaciência nas outras pessoas. A tendência é que se sinta injustiçado, quando o problema o atinge, e intragável quando os outros é que são impacientes.



Pessoas com temperamento predominantemente colérico costumam ser impacientes, no entanto qualquer um que tenha uma rotina corrida, excesso de preocupação ou esteja vivendo sob pressão no trabalho corre o risco de se tornar impaciente antes mesmo que perceba. Então vamos definir algumas coisas aqui: a impaciência é prejudicial e você precisa aprender a dominá-la antes que ela estrague seus relacionamentos e sua saúde.



Tem fila para enfrentar? Vá preparado, leve um livro para se distrair. O trânsito está pesado? Coloque a sua música favorita para tocar. Encontre maneiras de ficar bem ao longo do dia, e esteja preparado para enfrentar situações desconfortáveis; aquelas que fogem ao seu controle e que o obriguem a esperar. Não desista do passeio porque está difícil achar uma vaga no estacionamento. Não desista do encontro porque a fila para o restaurante que escolheu está enorme. Jamais permita que a impaciência roube de você momentos especiais.



Fecho aqui com algumas menções da Palavra de Deus: “O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão”, Pv 15.18. “Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor”, Ef 4.2. Tenha uma ótima semana.





Bispo Abner Ferreira