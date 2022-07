Publicado 24/07/2022 00:00

O modo como enxergamos a vida define o que viveremos pela frente.

Existem duas maneiras de ver a vida, positivamente ou negativamente, você pode ser uma pessoa otimista ou pessimista, você decide.

O otimismo é a atitude mental com tendência a ter uma visão positiva sobre as situações da vida, é a disposição de ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais improváveis, é antecipar o melhor resultado possível em qualquer situação.

Já o pessimismo é a tendência para ver e julgar as coisas pelo lado mais desfavorável; disposição de quem sempre espera pelo pior.

O pessimista tem por característica ver, pensar, sentir e interpretar as coisas a sua volta pelo lado negativo.

Quem está nesse estado emocional vivencia o oposto do otimismo e tem dificuldade de perceber o lado bom das coisas.

Entendemos que a vida não é feita somente de bons momentos, e é natural que às vezes o desânimo e os pensamentos negativos apareçam.

Ser pessimista pessimista o tempo todo não é bom, assim como ser otimista demais. O importante é ter o equilíbrio entre os dois.

Quando se vive reclamando da vida, e se enxerga somente o lado ruim das coisas, a tendência é ficar preso em um círculo vicioso negativo, potencializando a crença de que tudo sempre dará errado, esse é o momento de repensar suas escolhas.

Positividade atrai positividade, e negatividade atrai negatividade, e esta acaba por roubar a sua capacidade de apreciar as coisas simples e belas da vida. Seu olhar vai fazer toda a diferença.

Ter o poder de decidir como vemos as coisas, e escolher mudar de mentalidade diante das inúmeras fases da vida, nos torna capazes de aproveitar melhor as oportunidades.

Entretanto, para enxergar a vida de um jeito melhor, é preciso entender que a visão está atrelada às nossas crenças, e as nossas crenças regem nosso comportamento.

A Bíblia relata que o rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, escreveu em Provérbios 23-7a “Porque, como imaginou na sua alma, assim é”. Salomão nos ensina que nosso pensamento nos torna quem somos.

Podemos ser o protagonista da nossa história, e decidir enxergar a vida com otimismo e fé na dose certa, tendo o controle sobre nossas expectativas.

Pense nisso!