Praia já teve regras e quem descumpria era preso

Você gosta de ir cedinho à praia no domingão e ficar até o pôr do sol? Não podia.



Você ama fazer luau com os amigos? Não podia.



Curte jogar uma bolinha, tomar uma cervejinha, escutar um pagode à beira mar? Esquece.



Você vende mate, biscoito Globo, camarão fritinho ou pau de selfie? Saiba que não podia berrar - além que não podia negociar nada.



Você vai de biquíni? Nem pensar. De sunga? Impossível.



O decreto assinado pelo prefeito do então Distrito Federal Amaro Cavalcanti, em 1917, era direto: banhos de mar somente estavam permitidos das 5h às 9h e das 16h às 18h de 1 de abril a 30 de novembro.



E o resto do ano?



Tinha moleza do dia 1 de dezembro a 31 de março: era permitido frequentar as praias de 5 da matina às 8h e das 17h às 19h.



Se estivesse fora desse horário e não cumprisse as normas que também indicavam vestimentas “apropriadas”, de duas, uma: ou pagava uma salgada multa ou ia em cana por cinco dias.



Prisão, meu chapa.



A época de Amaro Cavalcanti, hoje nome de avenida no Méier, foi marcada por uma troca de cultura: se antes a praia era encarada como espaço terapêutico, de tratamento, agora era cada vez mais de diversão.



Nesse período foram instalados os primeiros postos de guarda-vidas em Copacabana. Virou febre ir pegar um solzinho na famosa areia.



Havia um temor que afogamentos manchassem a imagem turística que o Rio de Janeiro começava a imprimir no mundo.



Esse é considerado um dos motivos da tomada radical de atitude do prefeito. Mas um ponto além deve ser considerado: o desejo de manter um tal pudor. Sabe, né?



Só faltava vestir terno e gravata para ir dar um mergulhinho. Era complicado.



Apesar do mundo estar enfrentando os momentos finais da pandemia de Gripe Espanhola, não há nenhum registro que indique o prefeito pensou nesse problema.



Como pode-se prever, muita água passou por debaixo da ponte até o biquíni de Leila Diniz chocar a moçada na década de 1970 ou de Luz Del Fuego criar sua própria ilha de nudismo: teve campanha contra a praia e à favor de limites, prisões e mais prisões e até quem alugasse barcos para fugir da fiscalização.



Essa está valendo até hoje.





*



Dom João VI e o complicado banho de mar



Em seu turbulento período no Brasil, o príncipe-regente Dom João VI viveu maus bocados por causa de um carrapato.



Tomou uma mordida e infeccionou.

Os médicos eram categóricos: precisava de um marzinho para tudo voltar ao normal.



Dom João VI era capaz de enfrentar a tropa de Napoleão Bonaparte para fugir de um bom mergulho.

Saúde é saúde. Não teve escapatória.



As idas dele para a praia do Caju, bem pertinho do hoje Cemitério, eram verdadeiras novelas.



O rapaz ia dentro de um barril e só molhava as pernas. Rápido. Bem rápido.



Os portugueses não eram afeitos ao banho, seja de mar, de chuveirão ou o que fosse.



Ao contrário dos índios, que nos deixaram essa herança.

Ainda bem.