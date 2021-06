‘Coreia in Rio’ promove atrações culturais no Museu Naval - Divulgação

Publicado 30/06/2021 15:43 | Atualizado 30/06/2021 15:47

Os meses de julho e agosto prometem muita descoberta cultural. É que chega ao Rio de Janeiro o evento ‘Coreia in Rio’, um importante encontro da cultura coreana que apresenta aos cariocas exposição fotográfica e de caligrafias coreanas, vestes típicas tradicionais (Hanbok), vídeos culturais, tour virtual, além de workshop de K-pop, dança que conquistou adolescentes e adultos brasileiros. O horário de visitação é das 13h às 17h, de quinta a domingo, com agendamento prévio através do site do evento Realizado pelo Centro Cultural Coreano no Brasil e pela AsiaColors, o evento conta com o apoio institucional do Museu Naval (DPHDM) e Marinha do Brasil, e traz a proposta de oferecer um intercâmbio imersivo na cultura coreana, país que tem se destacado na produção cultural, chamando a atenção dos brasileiros, com seus encantos.Durante os dias do evento, o público poderá prestigiar uma bela exposição fotográfica de Palácios Reais e da gastronomia coreana, além de uma interessante exposição sobre a caligrafia coreana. Na visita, será possível assistir a um variado acervo de vídeos culturais, que serão expostos aos interessados por artes visuais, além da exposição do hanbok, veste tradicional coreana. Os interessados poderão trajar algum modelo, fazer fotos de recordação e se sentir dentro da moda tradicional.Já o K-Pop, gênero musical originário da Coreia do Sul que ganhou força no cenário musical mundial ,também terá espaço no evento. Nos dias 24 de julho e 7 de agosto, a partir das 13h, haverá workshop desta dança.Marcelle Torres celebra a realização deste evento, apesar de lembrar que a pandemia afastou as pessoas de muitas atividades, inclusive da arte. Como pesquisadora especialista em península coreana e diretora executiva da AsiaColors, Marcelle acredita na importância da promoção de eventos que tragam um pouco mais sobre a história e costumes de outros países.“Para nós, é uma alegria apresentar aos cariocas o ‘Coreia in Rio’, evento que combina a tradição e a modernidade do legado cultural da Coreia. Todos os protocolos de segurança sanitária serão adotados buscando oferecer uma programação repleta de riqueza cultural para entreter, de forma educativa. Que o público possa estar conosco física e virtualmente em segurança”, comenta.De acordo com o Sr. Wankuk Kim, diretor do Centro Cultural Coreano, é uma felicidade realizar um evento cultural no Rio para promover a Coreia. “Apesar das dificuldades que estamos enfrentando por causa do COVID-19, ao ver quantas pessoas no Brasil tentam aprender e apreciar K-pop, Hangul e Kimchi, sinto que os laços culturais entre Coreia e Brasil estão se fortalecendo. A fim de auxiliar nas trocas culturais entre Coreia e Brasil, a programação deste evento foi elaborada com diversos temas como hangul, palácios reais, taekwondo e k-pop, refletindo a imagem cultural da Coreia, onde tradição e cultura popular coexistem. Espero que este evento seja uma oportunidade para que todos possam desfrutar e conhecer mais sobre a cultura coreana”, diz Wankuk Kim.