Maria Fumaça volta a circular a partir deste sábadoDivulgação

Publicado 02/07/2021 18:13 | Atualizado 02/07/2021 18:14

Belo horizonte - A Maria Fumaça retomará as viagens ligando as cidades de São João del-Rei a Tiradentes, em Minas Gerais, a partir deste sábado (3). A circulação do trem turístico, administrado pela VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – foi suspensa preventivamente em 11 de junho, atendendo ao Programa Minas Consciente, do governo estadual, que havia tornado a onda vermelha mais restritiva. O retorno ocorrerá devido à flexibilização das medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no estado.



Para a retomada do serviço, uma série de medidas foi adotada pela VLI para garantir a plena segurança dos passageiros e dos empregados no embarque, durante a viagem e no desembarque. Os protocolos a serem adotados nas estações de São João del-Rei/Tiradentes e vagões de passageiros seguem as determinações do Ministério da Saúde, regulamentos da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estão alinhados às diretrizes de saúde estaduais e municipais.



Entre os procedimentos estão a limitação da quantidade de trens e de assentos; obrigatoriedade de uso de máscaras; o distanciamento social durante a venda de passagens, embarque e desembarque; aferição da temperatura dos passageiros; oferta de álcool em gel para higienização das mãos nas dependências das estações e dentro dos vagões de passageiros; separação dos acessos das entradas e saídas das estações; instalação de tapetes higienizadores; além da higienização dos assentos antes de cada passeio, bem como das áreas comuns, como balcão da bilheteria, a cada embarque.



Venda de passagens



A venda de passagens será feita por meio das bilheterias, nas estações de ambas as cidades, e pela internet. Pela web, clique no link do Guichê Virtual, para ser direcionado ao site responsável pela venda de passagens do Trem Turístico.



A tarifa inteira para ida é de R$ 70 e a inteira ida e volta custa R$ 80. A entrada é gratuita para crianças de 0 a 5 anos, mediante apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade.

Têm direito à meia-entrada (50%): crianças de 6 a 12 anos, com a apresentação de certidão de nascimento ou carteira de identidade; estudantes com carteirinha válida no período e identidade com foto; e pessoas acima de 60 anos, apresentando documento de identidade com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3371-8485.





Serviço:



Horários de atendimento nas bilheterias



São João del-Rei



Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 8h às 12h; 13h às 17h | Domingo: 8h às 12h





Tiradentes

Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 8h às 12h; 13h às 17h | Domingo: 8h às 12h





Endereços e informações

Estação São João del-Rei

Avenida Hermílio Alves, 366, Centro, São João del-Rei (MG)

Telefone: (32) 3371-8485



Estação Tiradentes

Praça da Estação s/nº, Tiradentes (MG)