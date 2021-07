Planetário do Rio inaugura exposição 'Do Gênese ao Apocalipse'; Entrada é gratuita às terças - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 18:24

Rio - O Planetário do Rio inaugura, neste sábado (3), a exposição “Da Gênese ao Apocalipse”, que apresenta 38 meteoritos no Museu do Universo. O conjunto conta com parte da coleção do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre eles o meteorito Santa Luzia, o segundo maior já encontrado no país.



O evento marca também o reinício das atividades do Planetário e Museu do Universo durante a semana, que passam a abrir de terça a domingo para visitas e sessões de cúpula, com gratuidade para o público em geral todas as terças-feiras.

A exposição será aberta por um evento especial: a primeira edição do “Papo com o Extraterrestre”, ciclo de encontros mensais sobre astronomia e meteorítica, a ser realizado na manhã do primeiro sábado de cada mês. O evento conta com as “Meteoríticas”, time de mulheres cientistas que desenvolve pesquisas e realiza atividades de campo, viajando pelo país caçando esses objetos extraterrestres. Maria Elizabeth Zucolotto, curadora do Museu Nacional e maior autoridade em meteoritos no Brasil, é a líder da equipe, que ainda conta com a química Amanda Tosi e a astrônoma Diana Andrade.

Gledson Machado, presidente da Fundação Planetário, ressalta a importância de oferecer o acesso a esse acervo, resgatado do trágico incêndio do Museu Nacional, em 2018. “É a chance de tocar e conhecer objetos extraterrestres mais antigos que a própria Terra. Essa exposição é mais um motivo para o carioca vivenciar a experiência Planetário”, afirma Gledson.



Leandro Guedes, diretor da Astronomia da Fundação Planetário, explica o nome da exposição: “A ‘Gênese’ é uma alusão ao fato de os meteoritos carregarem, em sua química, informações primordiais sobre a formação do sistema solar, muito parecida com a que havia na nebulosa que deu origem aos planetas. E o ‘Apocalipse’ lembra a relação entre asteroides e grandes extinções, como a dos dinossauros”.





Serviço:



Abertura da exposição “Da Gênese ao Apocalipse” e “Papo com o Extraterrestre”. Planetário do Rio (Gávea). Rua Vice-Governador Rubens Berardo. Sábado, 3/7 - 09h.