Pétala Barreiros chora e desabafa após não ter sido ouvida em delegacia

Por O Dia

Publicado 31/12/2020 16:22

Pétala Barreiros, ex-mulher do empresário Marcos Araújo, dono do festival Villa Mix, compartilhou em seu Instagram sua tentativa em vão de denunciar em uma Delegacia da Mulher as ameaças que vem sofrendo desde que decidiu expor nas redes sociais todas as agressões e o relacionamento abusivo que vivia com o ex, pai de seus dois filhos. Segundo a influenciadora, ninguém quis ouvi-la na delegacia.



“Hoje eu entendo por que as mulheres não denunciam. Porque elas não procuram ajuda. Nunca passei por algo assim na minha vida. Eu estou desesperada, preciso de ajuda. Achei que na delegacia eu estaria acolhida, mas não foi assim. Por favor me ajudem, eu preciso de ajuda”, pede a digital influencer, que em seguida compartilhou algumas das ameaças de morte que vem sofrendo nas redes sociais.



Recentemente, Pétala tem compartilhado em seu Instagram alguns episódios em que ela teria sido agredida pelo ex-marido. Em um dos vídeos, ela afirma ter sido mordida pelo empresário, após uma crise de ciúmes dentro de um avião. “Lamentável eu ter que expor tudo isso dessa forma. Nunca foi o que eu quis. Pra vocês entenderem o video: eu queria sentar no corredor do avião, mas ele achou que tinha um homem me olhando. Achei engraçado porque eu não tinha visto ninguém, comecei a brincar e fazer cócegas nele, nisso ele me mordeu com muita raiva”, conta a influenciadora.







Já em outros dois vídeos Pétala mostrou o autoritarismo do ex em não deixa-la ter o livre arbítrio de tomar suas próprias decisões sobre onde quer ir ou não ou sobre o momento de ter uma discussão do casal. “Por favor, aprendam a ouvir ‘não’ de uma mulher”, disse a moça na legenda de uma das imagens.

