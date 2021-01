Marcos Araújo se defende das acusações de Pétala Barreiros Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 08:13

Após ser acusado de ser abusivo e agressivo por sua ex-mulher, Pétala Barreiros, o empresário Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix, emitiu um comunicado à imprensa, através de seu advogado, para se defender das acusações da ex. Na nota, o advogado Luiz Flávio Borges D'Urso rebate todas as acusações da influenciadora Pétala, como a de abandono afetivo dos dois filhos do ex-casal e os vídeos em que ela diz que foi agredida e assediada psicologicamente.

"Na qualidade de advogado do sr. Marcos Aurélio Santos de Araújo, popularmente conhecido como Marquinho da Audiomix, diante das notícias divulgadas recentemente, venho esclarecer o quanto segue:



1. O senhor Marcos Aurélio manteve união estável com a senhora Pétala Gabriely Barreiros desde dezembro de 2017. Esta união estável, firmada contratualmente, foi rompida com a separação de fato em março de 2020.



2. Sobre essa questão, tramita na justiça, desde julho de 2020, um ação de dissolução de corpos e alimentos gravídicos, a qual está sob segredo de justiça e tem regular tramitação.



3. Com esta mesma sra. Pétala, proveniente de um relacionamento anterior à união estável acima referida, o sr. Marcos Aurélio teve um filho nascido em 2014, e, em relação a este filho, cumpre todas suas obrigações de pai, sejam elas financeiras ou afetivas.



4. Foi com muita surpresa que o sr. Marcos Aurélio tomou conhecimento dos ataques e graves mentiras que a sra. Pétala vem promovendo contra ele em mídias sociais, sem qualquer motivação.



5. Avoluman-se acusações mentirosas e levianas que a sra. Pétala vem reiteirando, valendo-se de mentiras, de fatos distorcidos, fora do contexto, e de vídeos visivelmente editados, para dar a impressão errada, buscada pela sra. Pétala, de que seria vítima.



6. Quanto a tais acusações falsas, improcedentes e mentirosas, estão sendo tomadas todas as providências legais pertinentes principalmente no âmbito criminal.



7. Desnecessário lembrar e advertir que qualquer pessoa que divulgue informação falsa, responde civil e criminalmente, por tal divulgação, de modo que tais providências já estão sendo preparadas e serão prontamente tomadas.



8. Por fim, o sr. Marcos Aurélio reitera que confia na justiça e que tudo restará resolvido e esclarecido, tanto no juízo de família, como no juízo criminal, pelas medidas que serão tomadas contra quem quer que seja, para restabelecer sua honra e reputação, bem como de sua empresa, que têm sofrido prejuízos decorrentes destas divulgações de acusações falsas."