Latino Daniel Pinheiro

Por O Dia

Todo mundo já sabe que a indústria da música vive sua pior fase por causa da pandemia. E quando os artistas acharam que as coisas começaram a caminhar novamente, eis que surge a segunda onda de contaminação da Covid-19. Muitos cantores chegaram a montar agenda para se apresentarem nas festas de fim de ano, mas aos 45 do segundo tempo, a expectativa de voltar aos trabalhos foi mais uma vez frustrada por conta das recomendações sanitárias das autoridades de saúde para evitar maior propagação do novo coronavírus. É o caso do cantor Latino, que teve todos os seus shows de fim de ano cancelados.



"O ano de 2020 foi de desconstrução em todos os sentidos. A pandemia chegou e atingiu a todos, infectados pelo vírus ou não. Levou vidas e sonhos embora num piscar de olhos e muitos de nós descobrimos que a igualdade é promovida muitas vezes de forma trágica. No meu caso e de muitos que vivem e pagam suas contas com o retorno do entretenimento, foi um ano que vai ficar marcado pela falta de recurso. Meus shows agendados para o final desse ano foram todos cancelados e o entretenimento respira por aparelhos há cerca de oito meses", diz o cantor.



Publicidade

Apesar da fase difícil, Latino tem a esperança de que as coisas devem melhorar em 2021. "Do fundo do meu coração, quero ter ânimo para esperar o melhor de 2021. Eu tenho que acreditar, não tem outra opção. São artistas, profissionais e suas famílias literalmente agonizando com tudo isso. Temos que acreditar que podemos sair dessa juntos. Fica meu desabafo em nome de uma classe inteira", diz o artista à coluna.