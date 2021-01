Marina Miranda com as três filhas Reprodução internet

Por O Dia

Sylvia Miranda, uma das três filhas da atriz e humorista Marina Miranda, voltou a se desentender com as duas irmãs, Glaucia e Priscila, que moram com a mãe famosa. Depois de terem feito as pazes e a paz aparentemente reinar entre elas, eis que Sylvia se sentiu, mais uma vez, passada para trás. Em conversa com a coluna, ela conta que as irmãs novamente a proibiram de ver a mãe.



"Eu ganhei a ordem (judicial) pra ver minha mãe, mas elas mudaram pra Praia de Botafogo. Tô pior da saúde, quase morri. Se não fosse meus amigos Lúcio Mauro Filho e Bruno Mazzeo eu teria morrido. Continuo camelô, só não estou trabalhando porque meu tumor piorou e tô com insuficiência respiratória. Uso oxigênio pequeno caseiro e nebolizador doados por amigos. Vivo de morfina e pedindo cesta básica na internet. Não vejo minha mãe. Ela lançou um livro e nem consegui levar um exemplar pra ela assinar. Tudo da minha mãe me é negado. Minhas roupas que estão em Copacabana (no apartamento antigo), minha mala, nada disso me é devolvido, porque não me deixam ir lá", lamenta Sylvia, que em breve deve passar por duas cirurgias: uma no ovário e outra nas costas.



Publicidade

Sylvia também garante ter apelado ao plantão judiciário para que as irmãs cumpram a ordem judicial que a permite ver dona Marina Miranda. Ela revela ainda que o apartamento onde a mãe morava com as filhas na época em que as duas foram acusadas de maus tratos com a artista de 90 anos, está sendo vendido sem sua autorização.



"O apartamento de Copacabana está para vender. Eu tenho parte nisso e nem assinei nada. Não é justo vender algo que é das três filhas, sendo que elas vivem em frente à praia enquanto eu estou no Inca às 5h da manhã. Elas estão me roubando e eu confiei nelas. Roubar uma pessoa doente é muita maldade. Ainda dizem que o único dinheiro que eu vou ver é o do meu enterro", diz.



Publicidade

O caso de Marina Miranda chamou atenção em 2020, após ser descoberto que ela vivia cercada de lixo e sem condições mínimas de higiene em seu apartamento em Copacabana. Um corpo de um cachorro em estado avançado de decomposição foi encontrado em uma sacola e as autoridades chegaram a invadir a residência. Desde então Sylvia Miranda estava lutando constantemente para tirar Marina Miranda desta situação.