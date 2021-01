Boninho Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 11:57

Boninho, mais uma vez, deixou os internautas e amantes do 'Big Brother Brasil' em polvorosa. Na manhã desta sexta-feira (1), o diretor do reality da Globo anunciou em seu Instagram uma data para ficar gravada na mente dos fãs da atração: 08/01. Sem dar mais detalhes do que se trata, o Big Boss atiçou a curiosidade dos telespectadores, que a todo momento especulam o que será que vem aí na data anunciada. Alguns acreditam que seja o início dos spoilers da nova edição do programa. Estão preparados?!