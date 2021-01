Marcos Araújo se defende das acusações de Pétala Barreiros Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 14:05

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu à influenciadora Pétala Barreiros a medida protetiva solicitada contra o ex-marido dela, o empresário Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix. No Instagram, a influencer compartilhou o documento, que mostra que o empresário deve manter ao menos 300 metros de distância dela, além de não poder manter qualquer tipo de contato com a ex, seja por telefone, aplicativos de mensagem ou redes sociais. Em caso de descumprimento, Marcos Araújo está sujeito a ir preso.

Pétala Barreiros falou publicamente que viveu um relacionamento abusivo com Marcos Araújo. Em suas acusações, ela cita agressões físicas, psicológicas, além de abandono afetivo do filho mais velho do ex-casal. A influenciadora e o empresário são pais de Lorenzo e do caçula Lucas, que nasceu há um mês, quando Pétala e Marcos já estavam separados.

Publicidade

Após seus desabafos no Instagram, nos quais ela conta tudo que viveu com o ex, Pétala começou a ser ameaçada de morte na internet. Ela chegou a registrar queixa contra as ameaças em uma Delegacia da Mulher, em São Paulo.

Pétala Barreiros consegue medida protetiva contra o ex-marido Reproducao Instagram