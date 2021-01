Tays Reis e Biel entram em estúdio para gravar parceria musical Reprodução Instagram

03/01/2021

Ao contrário do que se esperava ainda dentro do confinamento de 'A Fazenda', o relacionamento de Biel e Tays Reis, que começaram a viver um affair no reality, mas sem grandes pretensões aqui fora, segue de vento em poupa. Desde que deixaram o programa, os dois não se desgrudam mais. Eles, inclusive, entraram neste sábado (2) em estúdio para gravar a primeira parceria musical do casal. A nova música de trabalho dos cantores se chama 'Artigo 157'.