Comunicado Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 05:00

O ano mal começou e os funcionários da Globo que trabalham na madrugada da emissora levaram um susto com uma nova determinação da empresa. A partir desta semana será cobrado o café da manhã, que antes era gratuito. Por um sanduíche e uma bebida quente, o colaborador vai ter que pagar R$ 5. Se quiser incluir uma fruta e um bolo ou biscoito, o funcionário precisa acrescentar mais R$ 3 na conta. Caso queira mais um sanduíche na refeição, ele terá que desembolsar R$ 10.



Só que o problema é que a maioria não tem condições de gastar, no mínimo R$ 100 por mês, porque pertence ao grupo de prestadores com os salários mais baixos. Segundo o comunicado colocado pelos corredores da emissora, a 'mudança' aconteceu porque a Globo fechou parcerias com novos fornecedores para poder dar mais opções e variedades nas refeições dos funcionários.