Flay e Pedro Maia Gabriel Correia

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 05:00

fotogaleria Cantora que ganhou destaque no cenário musical após sua participação no 'BBB20', Flay está sorrindo de orelha a orelha e o motivo tem nome e sobrenome: Pedro Maia. A morena de 26 anos está mais que apaixonada pelo modelo de 23 anos e garante ter sido amor à primeira vista. Nesta entrevista, Flay conta detalhes do relacionamento, como onde e em qual circunstância se conheceram, quem tomou a primeira iniciativa e quanto tempo tem de relacionamento. Ela ainda adianta seus projetos como cantora para 2021 e revela seu sonho de fazer um feat com um cantor gringo que muito admira.



Como se conheceram?

Nos conhecemos através de um amigo em comum, Fael. Estávamos esperando ele voltar de viagem para nos conhecermos pessoalmente, mas como ele demorava muito e eu muito pra frente que sou, né, convidei ele para a minha live (Pink Party), no dia 27 de setembro e ele foi. Ele disse que estava tão tímido que estava torcendo pra live não acabar, mas que quando acabou e me viu abrindo um sorriso para ele parecia um filme, um sonho. E eu a mesma coisa, estava nervosa pra encontrar ele, parecia que tinha 12 anos, daí a gente se cumprimentou e ficamos meio tensos. Era diferente, eu tinha uns três contatinhos lá na live, mas quando eu o vi fiquei muito mexida, tinha certeza que não queria mais ninguém (emocionada como sou). Enfim, ficamos a primeira vez nesse dia e acreditem ou não, nunca mais conseguimos ficar muito tempo um longe um do outro.

Publicidade

Há quanto tempo estão juntos?

Estamos juntos há pouco mais de três meses intensos. A gente sente como se já fizesse anos, muito estranho isso.



Já conheceram as famílias um do outro?

Sim. Na real, nós estamos morando juntos. O Pedro morava/trabalhava fora do Brasil e na pandemia voltou pra cidade natal, em Formiga, Minas Gerais. Eu o conheci em uma vinda rápida a trabalho que ele fez aqui em São Paulo. Ele estava aqui na casa de um amigo, foi ficando, foi ficando, viajou comigo e a minha família pra Natal-RN e na volta eu pedi pra ele não voltar pra Minas e ficar aqui comigo um pouco mais. Sendo assim esteve em contato constante com a minha família, amigos e eu também já fui duas vezes visitar a família dele.

Publicidade

Por que o manteve em segredo até agora? Queria ter certeza que daria certo?

Eu queria ter certeza de que nada que fosse de fora atrapalhasse o que eu estava vivendo, um sentimento que há muito tempo eu não sentia e tinha até medo de não sentir de novo. Eu queria viver esse início de romance sem holofotes, sem exposição, sem interferências de fora, porque caso não desse certo, os responsáveis seríamos apenas nós dois. Mesmo assim nunca cheguei a mentir pro meu público dizendo que estou solteira, apenas não falei que estava namorando. Mas os meus fãs sabem do Pedro desde sempre, tenho muita responsabilidade com eles e jamais conto mentiras pra eles. Simplesmente fugi desse assunto o tempo todo e não expus, nem apareci em público ao lado dele até que sentisse que estávamos prontos pra isso. Estava sendo difícil não expor, pois estamos juntos o tempo todo e eu me sentia mal por não compartilhar isso com quem me acompanha.



Quem tomou a iniciativa do primeiro beijo?

Depois de enrolar muito, pois ele estava com vergonha e eu também (pareciam dois adolescentes) ele tomou a iniciativa.

Publicidade

O que teremos de novidade da Flay cantora para esse ano?

Um primeiro semestre cheio de singles inéditos em vários estilos diferentes, clipes, feat internacional e, em seguida, a preparação para a volta aos palcos, se Deus nos permitir. Eu não tenho pressa, eu exijo qualidade, versatilidade e identidade nas minhas obras.

Pensa em gravar DVD?

Sim, esse é o plano de preparação para a volta aos palcos.



Publicidade

Tem alguém que você sonhe em fazer uma parceria? Quem?

Sim, o Camilo, um cantor colombiano que eu ouço dia e noite.

O que espera de 2021?

Que a vacina chegue, que a gente tire aprendizado disso tudo, que no mundo haja mais empatia e que nós possamos voltar a correr atrás dos nossos sonhos sem barreiras e viajar muito pelo mundo, quem sabe até casar né (risos).