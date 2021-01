Andressa Suita Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 10:30 | Atualizado 06/01/2021 10:56

Esta humilde coluna descobriu que Andressa Suita, ex-mulher do cantor Gusttavo Lima, viajou para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (4) para ir à Globo. Segundo apuramos, a influencer estaria confirmada como um dos convidados do grupo 'Camarote' chamados por Boninho para fazer entrevista para entrar no reality.



Fontes ligadas à modelo, que já participou da segunda edição de 'A Fazenda', afirmam que ela deixou os dois filhos, Gabriel e Samuel, aos cuidados de sua mãe, Suely Suita. Antes de viajar, ela teria ganhado, inclusive, uma festinha de despedida dos familiares mais próximos, em Goiânia.



Se Andressa, de fato, entrará ou não no reality, a coluna não pode afirmar. Mas que a gente adoraria a participação dela no programa da Globo, ah adoraria! Ainda mais ela estando solteira desde o início de outubro do ano passado, quando terminou seu casamento com Gusttavo Lima, após quase cinco anos de relacionamento.



Boninho já adiantou que o confinamento pré-programa já começou. A data de estreia da atração está prevista para 25 de janeiro. Esta deve ser a edição mais longa de toda história do reality da Globo, com a duração total de 100 dias e encerramento previsto para o início de maio.