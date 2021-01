Claudio Fits Reprodução

Publicado 07/01/2021 05:00 | Atualizado 07/01/2021 08:25

O ator Claudio Fits escolheu Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, para passar a virada do ano. O intérprete do cozinheiro Ceará, da novela 'Amor de Mãe', gostou tanto que resolveu esticar a temporada até a segunda-feira (4). Só que sua estada não foi tão agradável assim e ele virou 'persona non grata' na cidade e até na localidade vizinha, São Pedro de Aldeia.

A coluna foi procurada por várias pessoas que o acusam de calotes em pousadas, farmácias, supermercados, motoristas de aplicativo e três acompanhantes. Segundo essas pessoas, Claudio dava o golpe da transferência bancária pelo celular e agendava o pagamento sem a pessoa perceber. Depois de algumas horas, ele cancelava a transação e quando questionado sobre o dinheiro, o ator explicava que estaria em contato com o gerente para resolver o problema.

"Tive um prejuízo de R$ 6 mil. Ele fechou um pacote de R$ 8 mil de sete diárias com os passeios, mas eu comecei a desconfiar pelas desculpas com os outros comerciantes. Cortei os passeios, mas como era fim de semana do Réveillon e tudo de folga mesmo, você acaba dando um voto de confiança. Eu e todo mundo, porque ele dizia que ia resolver no primeiro dia útil do ano. Na madrugada da segunda, ele foi embora", contou a dona de uma hospedaria, que prefere não revelar a identidade.

O motorista de aplicativo, em Arraial, que também prefere não revelar nome, foi contratado para fazer um serviço particular durante três dias por R$ 2 mil. Ele já fez até um registro na delegacia da cidade contra Claudio e descobriu que o ator tem outras acusações pelo crime de estelionato: "Sei que perdi o dinheiro, mas fiz questão de prestar queixa para que ele seja desmascarado e não faça mais isso com pessoas honestas e trabalhadoras".

A acompanhante Nanda Machado também vai fazer um boletim de ocorrência contra o ator nos próximos dias. "Eu tenho provas que ele me deu um calote de R$ 1 mil, como as conversas gravadas e o comprovante de um 'falso depósito'. Perdi um domingo inteiro por causa dele, mas vou correr atrás do prejuízo. As pessoas precisam aprender que o tempo da impunidade está acabando", comenta. Outra acompanhante, chamada Vitória, perdeu R$ 300 por um programa de duas horas no sábado, dia 2.

A coluna entrou em contato com a assessoria de Claudio Fits e não obteve resposta até o fechamento da nota.