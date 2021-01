Kassandra Paz Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 05:00 | Atualizado 19/01/2021 07:41

fotogaleria Kassandra Paz, atual mulher do ex-jogador Nunes do Flamengo esteve, ontem, na Delegacia de Repressão ao Crimes de Informática (DRCI) para fazer um boletim de ocorrência por agressões verbais e ameaças, que vem recebendo por mensagens e áudios em seu celular. "Eu resolvi procurar a Polícia porque as intimidações foram ganhando tons mais graves. Começaram com xingamentos de 'vadia' e 'gorda' e agora dizem que vão acabar comigo na 'porrada'. Estou assustada", contou Kassandra à coluna.

A empresária chegou a nos mandar algumas das mensagens: 'Então quer dizer que, além de roubar marido das outras, você é vascaína. Um aviso: ou você sai do Flamengo por bem ou vai sair na porrada'. Kassandra também enviou um áudio de um homem, que chegou a se apresentar como Maicon Zidane. Ele fez até uma postagem em uma rede social colocando uma foto e acusando a empresária de ser vascaína e questionando 'o direito' de entrar na Gáve. "E aí, nação! Vamos permitir que essa vascaína tenha acesso ao Centro de Treinamento Flamengo e fique usando nosso manto sagrado?".

"Eu não sou vascaína, eu fazia gorros e luvas de crochê e tirava fotos para vender as minhas mercadorias na internet. Tenho imagens com gorro do Vasco, do América e do Cruzeiro. E aí? Eu sou Vasco por isso? Não entendo esse ódio gratuito. Mas, vou querer descobrir quem está por trás dessas ameaças. Acredito que tenha outras pessoas envolvidas neste episódio. As pessoas precisam saber que não podem ameaçar e xingar por aí e vão ficar impunes. Isso é crime e eu vou até o fim', avisou Kassandra Paz.