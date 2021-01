Pocah Divulgação/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 05:00

BBB nem começou, mas várias fofocas voltaram à tona com a entrada de alguns participantes. É o caso de Pocah. A funkeira escondeu de grandes amigos, como as cantoras Gabily e MC Rebecca, e até mesmo seu compositor, Wallace Vianna, que entraria na casa mais vigiada do Brasil.

Na torcida, a morena deixou também a sua filha Vitória, conhecida nas redes como Tototya Hontas e o seu noivo, o empresário Ronnan Souza. Segundo amigos, Ronnan e a família de Pocah estão acompanhando diretamente as redes sociais dela, junto com a sua equipe.



Publicidade

Viviane de Queiroz Pereira, a Pocah, tem 26 anos e nasceu em Queimados, baixada fluminense do Rio de Janeiro. Ela já entra como uma das favoritas, já que além de ter amizade com muitos famosos, reúne mais de 11 milhões e meio de seguidores somente no Instagram.



O que poucas pessoas sabem é que seu companheiro é muito ciumento e, talvez por isso, a cantora fique um pouco mais comedida dentro do reality. Os dois até tiveram uma crise de ciúmes em umas das apresentações da cantora, quando ela precisou dividir o camarim com Leo Santana. Pra quem não sabe, os dois tiveram um affair quando o baiano estava solteiro, mas nada passa por essa coluna que quase ninguém lê. Logo depois, os dois gravaram um videoclipe, que foi acompanhado de perto por Ronnan. Ele, inclusive, está sempre junto à amada em quase todos os seus trabalhos. Os dois, inclusive, estão até morando juntos.



Publicidade

Pocah já sofreu um relacionamento abusivo com o pai de sua filha e se afastou dele, criando a menina sozinha. Além disso, é grande defensora da causa feminina e quem conhece, diz que ela não leva desaforo pra casa e que quando é atacada, não costuma ficar calada não. Ela batalhou sozinha ao lado da família e começou a ganhar espaço depois que fechou com a Hitmaker, produtora que lança hits para artistas renomadas como Anitta e Luíza Sonza.



O seu último lançamento foi um feat com Dennis DJ, 'Jogar pra Tropa', que já conta com mais de um milhão e meio de visualizações no Youtube. No refrão da música ela diz "esse ano eu fico rica, linda e poderosa". Será que a morena estava prevendo sua própria realidade cantando? Aguardemos cenas do pay-per-view.